Bingöl'de vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Bingöl'de vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

17.03.2022 06:44
Bingöl'de vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl'de 91 yaşında yaşamını yitiren Kore gazisi Mehmet Almak'ın cenazesi toprağa verildi.

Bingöl'de 91 yaşında yaşamını yitiren Kore gazisi Mehmet Almak'ın cenazesi toprağa verildi.

Organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Bingöl Hastanesinde hayatını kaybeden Almak'ın tabutu, Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyü mezarlığına getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Almak'ın naaşı, gece saatlerinde defnedildi.

Cenaze namazına, Almak'ın yakınları, Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik ve vatandaşlar katıldı.

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Bingöl, Cenaze, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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