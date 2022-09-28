Asırlık ata tohumuyla üretilen Yedisu horoz kuru fasulyesinde rekolte katlanıyor - Son Dakika
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Asırlık ata tohumuyla üretilen Yedisu horoz kuru fasulyesinde rekolte katlanıyor

28.09.2022 13:00

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde üretilen ve geçen yıl tescile kavuşan Yedisu horoz kuru fasulyesinde rekolte her geçen yıl artıyor.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde üretilen ve geçen yıl tescile kavuşan Yedisu horoz kuru fasulyesinde rekolte her geçen yıl artıyor.

Haziran ayında ata tohumlarından ekimi yapılan, Perisu Çayı'ndan gelen doğal su ile yetiştirilen horoz çeşidi kuru fasulyenin, Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün çalışmaları sonucu geçen yıl mart ayında coğrafi işaret alarak tescillenmesinin ardından üretim alanı bir yılda 200 dekardan 600 dekara yükseldi.

Asırlık ata tohumundan haziran ayında üretimine başlanan, yaklaşık 20 dakikada pişmesi, kabuklanma yapmaması ve lezzeti ile büyük ilgi gören kuru fasulyede yaklaşık 4 ay süren emeğin ardından hasat başladı.

Üreticiler imece usulü topladıkları fasulyeleri Türkiye'nin birçok bölgesine gönderiyor.

Horoz çeşidi kuru fasulyede üretim alanında sağlanan artışla rekolte de katlanıyor.

Geçen yıl önceki yıla göre yüzde 50 artışla 100 tona ulaşan rekoltenin bu yıl 210 tona ulaşması bekleniyor.

"Üretimde gözle görülür artış oldu"

Üreticilerden Elmalı köyü muhtarı Metin Külüğ, AA muhabirine, Yedisu horoz kuru fasulyesinde tescile kavuştuktan sonra üretimde ciddi artış olduğunu söyledi.

"Tarım ve Orman İl Müdürlüğü üreticilere ekim zamanı yüzde 75 hibeli tohum verdi. Devlet Su İşlerinin basınçlı su sistemiyle de üretimde gözle görülür artış oldu." diyen Külüğ, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Külüğ, köylerinde 1000 dekar alanda ekim yaptıklarını anlatarak, rekoltede bu yıl geçen yıla oranla artış beklediklerini ifade etti.

Bu yıl ürettikleri alanda kısmi olarak bazı yerlerde üründe hastalık olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Külüğ, "Buna rağmen ilaçlama yapmadık. Çünkü biz sadece üretmeyi değil, alan kişileri de düşünmeliyiz. Doğal haliyle insanlarımıza sunarak memnuniyetlerini almak istiyoruz." dedi.

Külüğ, fasulyenin lezzet sırrının ata tohumu ile üretilmesi ve serin suyla sulanması olduğunu belirtti.

"Hem doğal hem de erken pişen bir fasulye"

Aydın'dan memleketi Bingöl'e gelerek Yedisu horoz kuru fasulye üretimi yapan Heycan Abaylı da ürettiği fasulyeleri Aydın'ın Nazilli ilçesinde sattığını belirtti.

Abaylı, "Kışın Aydın'a gidiyorum, mayıs ayında geri geliyorum. 22 senedir bu işi yapıyoruz. Hem lezzetli hem doğal hem de erken pişen bir fasulye. Herkes de çok memnun." ifadelerini kullandı.

Zeki Aydıncı da 20 yıldır Yedisu horoz kuru fasulye ürettiğini anlatarak üretici sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

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Kaynak: AA

Bingöl, Aydın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asırlık ata tohumuyla üretilen Yedisu horoz kuru fasulyesinde rekolte katlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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