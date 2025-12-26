Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
26.12.2025 21:33
Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Taner Arı'nın Memleketi Bingöl'deki cenaze törenine acılı babanın terlikle katılmasıyla ilgili valilikten açıklama geldi. Valilik, baba Asaf Arı'nın felç ve balık pulu hastası olduğu belirtilerek, ayakkabı giydiğinde terleme ve nemlenmeye bağlı ciddi rahatsızlık yaşadığını kaydetti

Bingöl Valiliği, Irak'ın kuzeyinde görev yaparken hayatını kaybeden piyade uzman çavuş Taner Arı'nın babası Asaf Arı hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Valilik, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğduğunu vurguladı.

"EKONOMİK YOKSUNLUK İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Valiliğin açıklamasında, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde "Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti" başlığıyla yapılan paylaşımlara dikkat çekildi. Bu yorumların iddia edildiği gibi bir ekonomik yoksunlukla ilgisi olmadığı ifade edildi.

GERÇEK ÇOK FARKLI ÇIKTI

Açıklamada, baba Asaf Arı'nın Solhan Belediyesi bünyesinde 4/D işçi kadrosunda görev yaptığı belirtilerek, cenaze töreninde giydiği yazlık atkılı ayakkabının sağlık sorunları nedeniyle bir tercih olduğu kaydedildi. Asaf Arı'nın doğuştan gelen balık pulu hastalığı (iktiyozis vulgaris) ile daha önce geçirdiği inme (felç) nedeniyle ayakkabı giydiğinde ciddi rahatsızlık yaşadığı ifade edildi.

"AİLE DE BU PAYLAŞIMLARDAN RAHATSIZ"

Valilik açıklamasında, özellikle güneşli ve yağışsız günlerde baba Arı'nın kalın çorap ve yazlık atkılı ayakkabı giymeyi tercih ettiği, bu durumun cenaze sırasında yetkililere aile fertleri tarafından da aktarıldığı bildirildi. Açıklamada, evladını henüz toprağa veren ailenin yapılan paylaşımlardan derin rahatsızlık duyduğu vurgulandı.

Irak'ın kuzeyinde silahının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden piyade uzman çavuş Taner Arı, önceki gün memleketi Bingöl'ün Solhan ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilmişti.

Kaynak: AA
SON DAKİKA: Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
