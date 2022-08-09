Bingöl Valisi Kadir Ekinci: "Kerbela, mazlumun yanında durmayı öğütleyen ortak acımızdır" - Son Dakika
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Bingöl Valisi Kadir Ekinci: "Kerbela, mazlumun yanında durmayı öğütleyen ortak acımızdır"

09.08.2022 10:22

Bingöl Valisi Kadir Ekinci: "Kerbela, mazlumun yanında durmayı öğütleyen ortak acımızdır" Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen oruç açma programında konuşan Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Kerbela, mazlumun yanında durmayı öğütleyen ortak acımızdır.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci: "Kerbela, mazlumun yanında durmayı öğütleyen ortak acımızdır"

BİNGÖL - Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen oruç açma programında konuşan Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Kerbela, mazlumun yanında durmayı öğütleyen ortak acımızdır. İnşallah bizler de Kerbela'dan aldığımız dersle, rengine, diline ve dinine bakmaksızın her daim zalimin karşısında ve mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bingöl Valiliği koordinesinde Muharrem ayının 10. günü nedeniyle "Yas-ı Matem Oruç Açma Programı" düzenlendi. Merkez Bahçelievler Aşağı Çarşı mevkiindeki bir işletmede düzenlenen programa Vali Kadir Ekinci, STK temsilcileri, Kaymakamlar, İl protokolü ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Vali Kadir Ekinci, Kerbela tarihini iyi anlamak gerektiğinin altını çizdi. Vali Ekinci, "Bizler için Muharrem ayı, Aşure günü ve Kerbela hadisesi önemli dersler içeren bir ibret tarihidir. Bu tarihi iyi okumak, iyi anlamak ve doğru dersler çıkartmak zorundayız. Bu anlamda Kerbela, mazlumun yanında durmayı öğütleyen ortak acımızdır. İnşallah bizler de Kerbela'dan aldığımız dersle, "rengine, diline ve dinine" bakmaksızın her daim zalimin karşısında ve mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Muharrem ayı sadece Kerbela değil peygamberler tarihindeki önemli olayların vuku bulduğu bir aydır. Birçok peygamber, Şah-ı Şehidan Hz. Hüseyin ve daha nice yiğit bu ayda yaşadıkları örneklikle bizlere hakta sabır ve sebat etmeyi, fedakarlığı, birliği ve beraberliği öğretmişlerdir" diye konuştu.

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Bingöl'de vatandaşlara aşure ikram edildi Bingöl'de vatandaşlara aşure ikram edildi Bingöl'de vatandaşlara aşure ikram edildi Bingöl'de vatandaşlara aşure ikram edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bingöl Valisi Kadir Ekinci: 'Kerbela, mazlumun yanında durmayı öğütleyen ortak acımızdır' - Son Dakika

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