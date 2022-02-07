Bir cinayetin perde arkası: Büyükçekmece'deki kazı, Narcos Türkiye senaryosu gibi! - Son Dakika

Büyükçekmece'de 1 Şubat'ta başlayan helikopterli kazının detayları su yüzüne çıkmaya devam ediyor. Murat Kartal adlı eski suçlunun cesedinin bulunduğu kazı; Meksika uyuşturucu kartellerinin savaşlarını andırıyor.

HER ŞEY 7 YIL ÖNCEKİ CİNAYETLE BAŞLADI

23 Aralık 2015'te Edip Fırat, Ataşehir'de müteahhitliğini yaptığı binanın önünde çıkan kavgada öldürüldü. Fırat'a peş peşe ateş eden Murat Kartal polis tarafından yakalandı.

Murat Kartal, Edip Fırat'ı neden öldürmüştü? İddiaya göre Kartal, Fırat'ın kiracısıydı, ikisi arasında 1750 liralık bir fatura yüzünden tartışma yaşanmıştı.

Edip Fırat, uyuşturucu ticareti denilince ilk akla gelen ailelerden Baybaşin'lerin bir ferdiydi, soyadını değiştirip, Fırat'ı almıştı.

SAHTE GÖZALTI YAPIP, AMCAYA TESLİM

Sözcü'de yer alan habere göre; çok sayıda sabıkası olan Murat Kartal, Edip Fırat'ı öldürmek suçuyla girdiği cezaevinden geçen yılın son aylarında çıktı.

20 Ocak'ta Kartal'ın Maltepe'deki evinin kapısını iki polis çaldı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli Erdem Öntürk ve Fatih Erkut ellerindeki sahte yakalama müzekkeresini göstererek Kartal'ı gözaltına aldılar.

Şişli'de özel bir hastanenin önünde buluştukları Yavuz Yavuztürk'e teslim ettiler. Yavuz Yavuztürk de eski bir Baybaşin'di, o da yıllar önce soyadını değiştirmişti ve Kartal'ın 2015'te öldürdüğü Edip Fırat'ın amcasıydı…

BAYBAŞİN AİLESİ BÜYÜKÇEKMECE'DE

Murat Kartal'ın annesi, oğlunun kaybolduğunu, nişanlısı G.'ye " Gayrettepe'ye götürülüyorum" dediğini belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. HTS sinyallerine göre Murat Kartal'ın telefon sinyali Şişli'de kesildi. Soruşturmayı yürüten polislerin, Kartal'la husumetlerini ilişkilendirdiği Baybaşin ailesinin fertlerinin telefonları da Büyükçekmece'de sinyal veriyordu.

Ekipler, Yavuz Yavuztürk'ün polis memurları Erdem Öntürk, Fatih Erkut ve eski Diyakbakır milletvekili A.T.'yle bağlantısını tespit etti. İtirafçı olan eski vekil, Murat Kartal'ı Yavuz Yavuztürk'ü Büyükçekmece'de bir köşke getirdiklerini, daha sonra kendisini bir daha görmediğini söyledi. Köşkte yapılan aramada Kartal'ın ayakkabıları ve kan izleri bulundu.

CANLI CANLI GÖMÜLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Deniz kıyısındaki köşkün çevresindeki boş arazide yapılan çalışmaların üçüncü gününde Murat Kartal'ın cesedi bulundu. Elleri kelepçeliydi, kelepçe kazı çalışmasında kullanılan kepçeye takılmıştı. Baybaşin ailesi yıllan önce Edip Fırat'ı öldüren Murat Kartal'ı cezaevinden çıkınca, polis memurlarını kullanarak ele geçirmiş, işkence ettikten sonra canlı canlı gömerek, intikam almışlardı.