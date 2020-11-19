Bir çok ile mevsimin karı yağdı - Son Dakika

Meteoroloji uyarmıştı; beklenen yağış geldi. Bugün itibariyle birçok ile kar yağdı.

Tokat iline bağlı Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yağışın başlamasıyla bölge halkı o anları kayıt altına aldı.

Antalya'da ise şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Saklıkent Kayak Merkezi, Feslikan Yaylası ve Tahtalı Dağı beyaza büründü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre sıcaklık 11 derece olarak kaydedildi.

Muğla Kavaklıdere'de de kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Marmaris, Ortaca ve Fethiye gibi denize yakın bölgelerde yağmur yağarken, Muğla'nın yüksek tepelerinde kar etkili oldu.

(İHA)