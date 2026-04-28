Bir dedenin torunu için başlayan arayış, bugün güçlü bir marka hikayesine dönüştü

28.04.2026 13:22
Glohe Grup bünyesindeki yüzde 100 doğal bakım markası Siveno’nun hikayesi, bir marka fikrinden çok gerçek bir ihtiyaçla başladı. Bir dedenin, torununun yaşadığı alerjik reaksiyonun ardından güvenilir, yüzde 100 doğal ve içeriği şeffaf ürünler araması, markanın çıkış noktasını oluşturdu. Dönemin mevcut ürünleri bu ihtiyaca yeterince yanıt vermeyince, bu arayış zamanla Siveno markasına dönüştü.

Bir çocuğun sağlığını koruma isteğiyle başlayan bu yolculuk, bugün geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Siveno, doğallığı yalnızca bir söylem olarak değil; kanıtlanabilir ve sürdürülebilir bir standart olarak ele alarak büyüdü.

Marka, doğanın sunduğu gücü bilimsel altyapıyla birleştiren Ar-Ge odaklı bir yapı içinde çalışıyor. Yaklaşık 10 yıldır Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı’ta yer alan Ar-Ge merkezi aracılığıyla içerikler titizlikle değerlendiriliyor, formüller test ediliyor ve ürünlere dönüştürülüyor.

Markanın Ar-Ge altyapısı, yüzde 100 doğal koruyucu ve aktif bileşenler üzerine geliştirilen dört uluslararası patentle güçleniyor. Bu yaklaşım doğrultusunda Siveno ürünleri Etko Cosmos Natural sertifikalı, Vegan Society onaylı ve Cruelty-Free standartlarına uygun olarak geliştirilip dermatolojik olarak test ediliyor.

Ürünlerinde paraben, silikon, sentetik koruyucu, yapay koku ve boya gibi zararlı içeriklere yer verilmeyen; tüm ürünler belirli kalite ve test süreçleri doğrultusunda geliştiriliyor ve güvenilirliği belgeleniyor.

Bugün Siveno; anne ve bebek bakımından kişisel bakıma, yaz bakımından ev bakımına uzanan geniş ürün gamıyla tüketicilerle buluşuyor. Siveno, yurt dışında 12 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirirken, grup bünyesindeki Incia ile birlikte daha geniş bir coğrafyada varlık gösteriyor. Yıllık 10 milyon adet üretim kapasitesi ve 90 farklı ürün çeşidiyle Siveno, doğal ürün yaklaşımını geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyor.

Geri dönüştürülebilir ambalaj kullanımı, çevreye duyarlı üretim anlayışı ve hayvanlar üzerinde test yapılmaması da markanın yaklaşımının önemli parçaları arasında yer alıyor. Siveno, “İçeriğine Bak” yaklaşımıyla içerik şeffaflığını odağına alarak tüketicinin artan bilinç düzeyine yanıt veriyor.

Glohe Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Şahin, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Torunum için başladığım bu arayış, bugün çok daha geniş bir ihtiyaca yanıt veren bir markaya dönüştü. Siveno ile tüketicilere yüzde 100 doğal, içeriği şeffaf ve güvenle tercih edilebilecek ürünler sunuyoruz. Üretim kapasitemiz, ürün çeşitliliğimiz ve ihracat gücümüz, bu yaklaşımın zaman içinde güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de ‘İçeriğine Bak’ yaklaşımımızdan ödün vermeden, hem Türkiye’de hem global pazarlarda doğal ürün bilincini yaygınlaştırmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”

Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi
Alman turist otel odasında ölü bulundu Kamera kayıtları kafa karıştırdı Alman turist otel odasında ölü bulundu! Kamera kayıtları kafa karıştırdı
Hakem Yasin Kol’un derbi notu belli oldu Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

13:37
Fenerbahçe seçime gidiyor Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi
Fenerbahçe seçime gidiyor! Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi
13:27
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi Milyonları umutlandıran mesaj
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi! Milyonları umutlandıran mesaj
13:26
Fenerbahçe’den kovulan Tedesco’nun son hali taraftarı kahretti
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'nun son hali taraftarı kahretti
13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
11:44
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
