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Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı - Son Dakika

Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı

19.06.2021 17:37
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı, System.String[]

Antalya'nın Kemer ilçesinde aç ve halsiz halde bulunan kişinin, ailesinin bir süreden beri aradığı 52 yaşındaki turizmci Hüseyin Öztürk olduğu ortaya çıktı. Öztürk'ü bir dönem Antalya'nın aranan turizmcilerinden biri olduğu fakat batmasının ardından hayatının hızla aşağı doğru indiği belirtildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin ve aç şekilde bulunan bir şahıs, hastaneye götürüldü. Hastanede ilk müdahalesi yapılan şahsın kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı. Kısa bir süre sonra bitkin halde hastaneye getirilen kişinin, ailesinin bir süredir haber alamadığı, kızının ise 2019 yılından bu yana görmediğini söylediği eski turizmci Hüseyin Öztürk (52) olduğu belirlendi.

2019'DAN BERİ BABASINI GÖRMÜYOR

İstanbul Beşiktaş Etiler Polis Merkezi'ne 21 Mayıs'ta giden genç kız, babası Hüseyin Öztürk'ü 2019 yılı temmuz ayından sonra görmediğini beyan etti. Bunun üzerine Hüseyin Öztürk hakkında arama kararı verildi. Dün akşam saatlerinden Antalya'nın Kemer ilçe devlet hastanesi acil servisine, açlık ve halsizlik şikayetiyle bilinci kapalı halde ambulansla bir kişi getirildi.

BİR DÖNEMİN ARANAN TURİZMCİSİ

Hastanede görevli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memuru tarafından yapılan araştırmada bu kişinin Hüseyin Öztürk olduğu belirlendi. Hastanedeki işlemlerin ardından polis, Hüseyin Öztürk'ün Manavgat'ta yaşayan ağabeyini ilçeye çağırdı.

Kemer'e gelen ağabeyi, Hüseyin Öztürk'ün daha önce otellerde müdürlük yaptığını, 2018 yılında ise iş yeri açtığını, battıktan sonra da kaybolduğunu belirtti. Hüseyin Öztürk daha sonra ağabeyiyle Manavgat'a gönderildi.

Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı

Hüseyin Öztürk, Hisarcık, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Meltem Soydan: Allah buyuktur demeli dort elle sarilmsli dibe vurmadan suyun uzerine ciksmazdin allah yar ve yardimciniz olsun Cevap Yaz 15 0 Yayından Kaldır
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