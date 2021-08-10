Bir doz aşılanma oranı yüzde 75'in üzerine çıkan Eskişehir'de aşı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

En az bir doz aşılanma oranı yüzde 75'in üzerine çıkan Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan stantlarda verilen randevusuz aşı hizmeti devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin, AA muhabirine, Eskişehir'in toplam aşılamada 1 milyon 100 bine yaklaştığını belirterek, kent halkının ve valiliğin desteği ile yüzde 75 olan ilk aşılama oranının yüzde 80'e yaklaştığını kaydetti.

Eskişehir halkının aşıya ilgisinin yoğun olduğunu ifade eden Dr. Zeytin, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımıza aşıya olan ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Halen aşı olmamış bir grubumuz var. Özellikle gençlerimizi ve halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Dün itibariyle randevusuz aşılamamız, aile sağlığı merkezlerimizin yanı sıra mobil aşılama birimlerimizde başladı. Hastanelerimizde de aynı gün içerisinde randevu alarak insanlarımız aşılarını olabilirler. Eskişehir toplam aşılamada 1 milyon 100 bine yaklaşırken, kent halkının ve valiliğin desteği ile yüzde 75 olan ilk aşılama oranı ise yüzde 80 civarına geldi."

Dr. Zeytin, "Sonuçta kişiler birinci doz aşısını olmuş olsalar da tam bir bağışıklık için ikinci doz aşıya ihtiyaç var. Aşılamaya daha çok önem vermeliyiz. Aşılandık diye de maske, mesafe ile temizliği görmemezlikten gelmemeliyiz." dedi.