"Bir Fikrim Var" projesi üniversitelilerle hayat bulacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik "Bir Fikrim Var Projesi" kapsamında üniversite öğrencileri, fikirlerini Büyükşehir'le hayata geçirecek.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in seçim beyannamesinde bulunan, Gazi şehirdeki 4 üniversitenin şehrin yaşamından, üretimine katkı sağlamasını ve inovasyon kültürünün yerleşmesini hedefleyen "Bir Fikrim Var" projesi başladı. Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanlığı'nca yürütülen proje üniversite öğrencilerinin kendi yetenekleriyle becerileri doğrultusunda edindikleri bilgi ve kazanımları kullanarak girişimcilik, zeka, bilimsel düşünme, rekabet edebilme bilinciyle araştırmaya yönelmesini ve inovasyon mantığıyla oluşturduğu fikirlere açık olacak. Büyükşehir Belediyesi'ne sunulacak projeler kategorize edilerek incelenecek, kriterler doğrultusunda değerlendirilecek, proje sahipleri ödüllendirilecek, ilgili sektörlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlanacak.



Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), SANKO Üniversitesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) içinde faaliyet gösteren İnovasyon Kulübü'ne üye öğrencilerin "Bir Fikrim Var" Projesi'ne bireysel ve grup halinde katılabilecek. Başvurular, http://inovasyon.gaziantep.bel.tr/ProjeFikir adresinden alınacak. - GAZİANTEP