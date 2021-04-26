Bir kadın sokağa çıktığı zaman korkmamalı - Son Dakika

Bir kadın sokağa çıktığı zaman korkmamalı

26.04.2021 08:19
Bir kadın sokağa çıktığı zaman korkmamalı, System.String[]

Panelin katılımcılarından Başkan Ceritoğlu Sengel kadın ve kent kavramlarının birbirleriyle çok yakından ilişkili iki kavram olduğunu belirterek, Efes Selçuk'ta kadın olmayı ve kadınlar için yapılan çalışmaları anlattı.

İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından "Kent ve Kadın" konulu online bir panel düzenlendi.

Panele Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinatörü İlknur Üstün, Dokuz Eylül Üniversitesi Şehircilik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mercan Efe Güney katıldı.Kent ve kadın ilişkisinin her yönüyle ele alındığı panelin Moderatörlüğü İnşaat Mühendisi Sibel Tatar tarafından yapıldı.

" Ben eşitlik yanlısıyım diyen herkes toplumu oluşturan tüm bireylere eşit bir açıdan bakmalıdır" diyerek kent ve kadın kavramlarını değerlendiren Başkan Ceritoğlu Sengel;" Ortada bir gerçek var ki; kadınlar için kapılar henüz daha sonuna kadar açılmadı. Açılmayan bir şeyde eşitlikten bahsetmek mümkün değil. O yüzden önce bir kadın, sonra bir kız çocuğu annesi olarak benim belediyecilik anlayışımın orijininde kadınlar oldu her zaman. Bu meslek hayatımda da sivil toplum örgütü yöneticiliği noktasında da böyle oldu. Bu yüzden biz stratejik plan ve bütçe oluştururken her zaman kadını orijine koyduk " dedi.

BİZ KADIN LİDERLERİ ARIYORUZ

Bir kentte kadınların kendilerini önce güvende hissetmesi için o kentin sokaklarının kadınlar için güvenli olması gerektiğinin altını çizen Başkan Ceritoğlu Sengel;"Bir kadın sokağa çıktığı zaman korkmamalı. Kadın istediği saatte dışarı çıkabilmeli ve arkamda birisi var mı diye tedirgin olmamalı. O yüzden gelir gelmez ışıkları açtık, "Karanlıklar korkar kadınlardan" dedik.Bütün parkları, sokakları aydınlattık. Çünkü eğer karanlıkları aydınlatırsak kadınlar çok daha rahat ve özgüvenli bir şekilde o kentin sokaklarında yürüyebilir" dedi.

Eğitimin önemi üzerine söylemleri eyleme dönüştürmek amacıyla kadınlara yönelik düzenlenen eğitimler hakkında bilgi veren Başkan Ceritoğlu Sengel, kadınlar için düzenlenen her eğitimde amaçlarının kadınların özgürleşmesi, özgüven kazanması olduğunu altını çizerek; "Kadınlar için hukuk eğitiminin ayrıca önemli olduğunu düşündük.Kadının sadece istismara, şiddete uğradığında değil daha geniş kapsamlı bir hukuk eğitimi alması gerektiğini savunduk. Eve bir ödeme emri geldiğinde buna itiraz edilecek dilekçeyi kadın yazabilsin istedik. Ev yaşamı içerisinde hukuk ve tüm alanlarda kadını bir adım öne çıkarabilmekti

hedefimiz. Şimdi belli bir kesimle başladık hukuk eğitimlerimize. Pandeminin seyrine göre bu eğitimlere köylerimizde de devam edeceğiz. Kadınlara liderlik vasfını yüklemek adına hukuk eğitiminin yanı sıra beceri eğitimleri, tiyatro eğitimi veriyoruz. Bunun yanı sıra kadınlara diksiyon eğitimi verelim dedik. Çünkü biz siyasette vitrin olmanın ötesinde aktör olacak kadın liderleri arıyoruz" dedi.

HER KADIN ÜRETİYOR

Yerel yönetimlerin kadınlara yönelik politikalar oluşturmada büyük bir rol üstlendiğini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk Belediyesi'nin kadınları üretime dahil etmek adına attığı somut adımlar hakkında da panelde şu bilgileri verdi:" Her kadın üretiyor. En basitinden evinde salçasını yapıyor. Kadınların daha kolay salça yapabilmesi için köylere salça makinası götürdük. Kadınların ürettikleri salçaları biz satın aldık. Kadınlar için Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurduk. Tüzüğünde yer verdiğimiz bir madde ile bu kooperatifin yöneticileri sadece kadınlar olabilir dedik. Bu kooperatif üreten kadınlarla buluşmaya başladı. Kadınların ürettikleri gıda ürünlerini Efes Tarlası Bakkalımızda sattık. Burada sadece Efes Selçuk'lu kadınların değil Türkiye'nin her yerinden 18 tane kadın kooperatifinin ürünlerini alıp satmaya başladık.

Efes Selçuk'ta kadınların istihdama daha fazla katılması ve daha fazla sosyalleşmesi için Deppo Efes Masal Evi ve Çocuk Kafe projelerinin hayata geçirildiğinin altını çizen Sengel;kadınlar için somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizerek; "Meclis üyelerimizin oy birliği ile kadınlara pozitif ayrımcılık sunmak adına önemli kararlar aldık. Bir kadın pazarda tezgâh açmak istiyorsa, biz kendi alacağımız ücretten %25 oranında feragat edelim dedik. Aile Konutu Şerhi ücreti boşanma esnasında çok önemlidir. Belediyelerde o ücreti almak için bir ücret alır. Biz o ücreti almayacağız dedik. İş yeri açma ruhsatlarından aldığımız ücrette indirim yaptık" dedi.

Mart Ayı Meclis Toplantısından oy birliğiyle çıkan kararla Eşitlik Birimi kurulmasına da değinenBaşkan Ceritoğlu Sengel; "Biz Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı hazırlayana kadar belediyede en alt kademeden en üst kademede çalışan herkese Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimi alması gerektiğine karar verdik" dedi.

Bir kadın sokağa çıktığı zaman korkmamalı

Türkiye, Eşitlik, Selçuk, Efes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bir kadın sokağa çıktığı zaman korkmamalı - Son Dakika


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