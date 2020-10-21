Bir kentin rüyası gerçek oluyor - Son Dakika

Bir kentin rüyası gerçek oluyor

21.10.2020 16:36

Bir kentin rüyası gerçek oluyor Afyonkarahisar'da Raylı Sistem Projesi, YHT'ye entegre olacak Projede sondaj ve etüt çalışmaları tamamlandı Afyonkarahisar'a yapılacak olan 'Raylı Sistem Projesi' Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile yapılan ortak çalışmalarla Yüksek Hızlı Tren ile entegre olacak.

Bir kentin rüyası gerçek oluyor

Afyonkarahisar'da Raylı Sistem Projesi, YHT'ye entegre olacak

Projede sondaj ve etüt çalışmaları tamamlandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'a yapılacak olan 'Raylı Sistem Projesi' Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile yapılan ortak çalışmalarla Yüksek Hızlı Tren ile entegre olacak. Projede sondaj ve etüt çalışmaları tamamlanırken, proje tamamlandığında ise kentin toplu ulaşımında büyük rahatlama sağlanacak.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in seçim vaatleri arasında yer alan AFRAY projesi, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile yapılan ortak çalışmalarla Yüksek Hızlı Tren ile entegre oluyor.

Projenin son hali ile ilgili olarak TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Başkan Zeybek, başkan yardımcıları Süleyman Karakuş, Murat Öner ve Benol Kaplan'a hazırladığı 3 boyutlu animasyon videosu ile sunum yaptı. Sivri, YHT ile entegre edilen AFRAY'a gelen yolcuların Ali Çetinkaya Garı ile şehir merkezine ulaşımlarını daha hızlı hale getirecek projenin sondaj ve etüt çalışmalarının sona erdiğini belirtti.

"Proje ihalesi yapıldı"

AFRAY projesinin 2021 yılı yatırım programına girmesinin planlandığını belirten Başkan Zeybek, projenin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacağı söyledi. AFRAY'ın yapımı ile ilgili olarak iş bölümü yapıldığını ifade eden Zeybek, "İstasyonları belediye olarak biz, diğer aksamı da devlet demir yollarımız gerçekleştirecekti. Proje ihalesi yapıldı ve projeyi alan firma bize geçtiğimiz ay bir sunum yaptı. Sunumun ardından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla istişare toplantısı gerçekleştirdik. Yapılan hat Afyon- Gazlıgöl ve Eskişehir demir yolu hattına paralel olarak düşünülmüştü. Çünkü öğrencinin üniversiteye yürüme mesafesi fazla olacağı için yeni bir güzergah belirlendi. Yurtlar bölgesinden üniversitenin önüne bir hat çekilmesi ve iki durak yapmak şartıyla YHT hattına bir bağlantı gerçekleşirse çok daha verimli olacağını hesap ettik. Güzergahla ilgili proje tadilatına gidildi" dedi.

"Şehrimizin gelişmesi için çok güzel bir proje"

Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin rahatlıkla kullanabilecekleri güzergahın oluştuğuna dikkat çeken Başkanımız Zeybek konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Yüksek Hızlı Tren istasyonuna gelen misafirlerimizin merkezle bağlantısını Banliyö hattı ile gerçekleştirmiş olacağız. Bizde istasyona kadar gelen misafirlerimizi ve ziyaretçilerimizi Nostaljik tramvay ile merkeze taşımayı hedefliyoruz. Şehrimizin gelişmesi için çok güzel bir proje. Afyonkarahisar'ımıza hayırlı uğurlu olsun."

Projenin durakları da belli oldu

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü'nde eğitim gören öğrencilerin şehir içine ulaşımını kolaylaştıran AFRAY aynı zamanda Erenler, Karşıyaka, Yeşilyurt ve Ali Çetinkaya mahallelerinden de geçerek şehir içi ulaşımın rahatlamasına önemli katkı sağlayacak. AKÜ başta olmak üzere Erenler, Karşıyaka, Yeşilyurt ve Ali Çetinkaya mahallelerinden AFRAY'ı kullanan vatandaşlar Ali Çetinkaya garında şehir merkezine nostalji tramvayı ile ulaşacaklar.

Bir kentin rüyası gerçek oluyor
Bir kentin rüyası gerçek oluyor
Bir kentin rüyası gerçek oluyor
Bir kentin rüyası gerçek oluyor

Yüksek Hızlı Tren, Mehmet Zeybek, Ali Çetinkaya, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bir kentin rüyası gerçek oluyor - Son Dakika

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