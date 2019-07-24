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Bir kişinin öldüğü dehşete düşüren yol verme kavgası kamerada

11 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde, yol verme meselesinden dolayı çıkan kavgada, 57 yaşındaki Gürcan Karatosun iddialara göre vücut geliştirme sporu yapan kişiler tarafından dövülerek öldürülürken oğlu Alican Karatosun da yaralandı.

Bir kişinin öldüğü dehşete düşüren yol verme kavgası kamerada, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde, yol verme meselesinden dolayı çıkan kavgada, 57 yaşındaki Gürcan Karatosun iddialara göre vücut geliştirme sporu yapan kişiler tarafından dövülerek öldürülürken oğlu Alican Karatosun da yaralandı. Olay anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Dehşete düşüren olay, dün gece İzmir'in Konak ilçesindeki Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Oto alım satım işi ile uğraşan Gürcan Karatosun (57), oğlu Alican Karatosun (26) ile birlikte otomobil satın almak için Manisa'dan İzmir'e geldi. İddiaya göre 45 YB 5225 plakalı otomobille seyir halinde olan baba ve oğul, Yeşildere Caddesi üzerinde bir araçtaki üç kişiyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Taraflar, bir süre sonra Halide Edip Adıvar Caddesi'nde tekrar karşılaştı.

Dehşet anı kamerada

Yine iddiaya göre araçtan inen B.N. (27), R.Ç. (36) ve M.T. (45) baba ve oğluna saldırdı. Aldıkları darbelerle yaralanan baba ve oğlu, çevredekilerin sağlık ekiplerine haber vermesiyle hastaneye kaldırıldı. Gürcan Karatosun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Alican Karatosun'un sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli ise daha sonra yakalandı. Vücut geliştirme sporu yaptıkları öğrenilen B.N. ve R.Ç. tutuklanırken, M.T. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, kahreden olay çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, araçların cadde üzerinde durması ve tarafların kavga ettiği görülüyor. - İZMİR
Halide Edip, Konak, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:49 Kaynak: İHA
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