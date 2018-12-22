Son Dakika Haberleri: Bir Kişinin Otomobilinde Öldürülmesi - Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Bir Kişinin Otomobilinde Öldürülmesi - Cinayet Zanlısı Tutuklandı

5 saat önce

Adana'da bir kişinin, otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adana'da bir kişinin, otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi Vefa Caddesi'nde, 18 Aralık'ta otomobilini park ederek bekleyen Mehmet Tanrısever'i (45) tabancayla öldürdüğü, olay sırasında silahını kazayla eline de ateşlemesi sonucu yaralandığı iddia edilen zanlı E.Ç. (47), hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

E.Ç'nin, ifadesinde, Tanrısever'in 20 yıl önce kendisini bacaklarından tabancayla vurduğunu beyan ettiği kaydedildi. Zanlının, Tanrısever'in sürekli kendisinden tehditle para aldığını, olay günü de 350 lirasını istediğini söylediği ileri sürüldü.

Vefa Caddesi'nde, 18 Aralık'ta, 01 US 790 plakalı otomobilini park ederek içinde beklemeye başlayan Mehmet Tanrısever, yanına gelen bir kişinin tabancayla ateş etmesi üzerine, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra E.Ç'yi gözaltına almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:40 Kaynak: AA

Adana, 3. Sayfa
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