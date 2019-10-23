Bir kitap okursunuz hayatınız değişir!

BİRÇOK BAŞARININ BAŞLANGICINDA HAYALLER VAR

Vali Yazıcı, öğrencilere birer birer söz hakkı vererek öğrencilerin ne hissettiklerini ve hayallerini sordu. Birçok başarının başlangıcında hayaller olduğunu ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Hayalleriniz varsa onlara gidin, onu yapın.Hayal edin. Gerçek olmazsa da ulaşmak için çalışmaya devam edin." dedi.

BU MESLEK FEDAKÂRLIK GEREKTİRİYOR

Öğrencilerden gelen sorular üzerine Valilik mesleğinden söz eden Vali Yazıcı, "Bizim mesleğin asıl çekirdeği kaymakamlıktır." dedi. Valilik Makamına kadar uzanan süreci de öğrencilerle paylaşan Vali Yazıcı, "Üniversite döneminde hem çalışıp, hem okudum. Ciddi bir deneyimdi benim için. Üniversite yıllarımda da kendime göre hedefler belirledim.Bu meslek fedakârlık gerektiriyor. Mesai saati gözetmeksizin çalışmalısınız. Bizler, yasalarla belirlenen kurallar ve programlara uygun olarak halkımıza hizmet ederiz. Devlet kurumlarının uyumlu ve ahenkli bir şekilde işleyişinde valilerin koordinasyon görevi bulunuyor." dedi.

EN İYİ DOST KİTAPTIR

Öğrencilere kitap okumanın öneminden bahseden Vali Ersin Yazıcı, "Kitap, bir ömür dostumuzdur bizim. Diğer dostluklardan daha kalıcıdır. Ben kitap okumayı çok fazla önemsiyorum. Kitap en iyi arkadaştır. Kitaplar her zaman, her yerde sizinledir. Kitap, en iyi dost ve en sağlıklı arkadaştır. Yalan söylemez ve üzmez. Kitap okumak boş zaman işi değildir. Boş zamanlarda değil, okumak için özel zaman ayırarak o zamanlarda kitap okumalıyız. Kitap okumayan ve onlarla dost olmayanlar, kendilerine yön vermede zorlanırlar. Bizler için önemli olan, siz değerli çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe iyi bir şekilde hazırlamaktır. Bu konuda gerek aileleriniz gerekse öğretmenleriniz büyük çaba göstermektedirler. Sevgili çocuklar, kendinizi en iyi şekilde geleceğiniz için hazırlayın. Eve gidince anne babalarınıza bugün okula Vali geldi, sizlere selam söyledi ve hep birlikte kitap okuyalım deyin." şeklinde konuştu.

Vali Yazıcı ve beraberindekiler öğrencilerle buluşması sonrası, idareci ve öğretmenlerle de bir araya gelerek, BENGİ Projesi ile okulun eğitim durumunu değerlendirdi.

Toplantıda söz alarak BENGİ Projesi hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, BENGİ Projesi'nin, eğitim ve öğretimin niteliğini artırıp, Balıkesir'de birliktelik ruhunu yakalamak adına güzel bir proje olduğunu belirtti.

BU İŞ BİR EKİP ÇALIŞMASIDIR

Düzenli olarak okulları ziyaret ettiğini belirten Vali Yazıcı, "İlimizin eğitim kalitesini yükseltme anlamında yürüttüğümüz proje ve çalışmaların en önemli parçalarından biri şüphesiz sizlersiniz. İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz bu işe gönüllerini koydular. Öğrenciler eğitimle ilgili duyarlılar. Karşılıklı bu duyarlılığın bize başarıyı getireceğine inanıyorum. Öğrencilerimizin başarılı olmasında, milli, manevi ve kültürel değerleri benimseyerek yetişmesinde en büyük görev şüphesiz öğretmenlerimize düşmektedir. Öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, velilerimizle birlikte güzel bir hava yakalayarak, eğitimde başarılı bir hamle yapma gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda hep birlikte gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu iş bir ekip çalışmasıdır. Başarı ve mutluluğun anahtarı; sevgi, fedakârlık, takdir etmek, nezaket ve anlayış." diye konuştu.

TÜM DERSLERDE DEĞERLER EĞİTİMİNE ÖNEM VERİLMELİ

Ahlaklı, erdemli nesiller yetiştirmenin son derece önemli olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Türkiye için güzel, kendini yetiştirmiş bir nesil görmek istiyorsak küçük yaşlardan itibaren değerler eğitimine önem vermeliyiz. Okulda değerler eğitimi sadece bir branştaki öğretmenin görevi değildir. Tüm derslerde değerler eğitimine yer verilmelidir. Gelecek nesillerin sorumluluğu hepimizin omzuna yüklenmiştir. Değerler eğitimi hem velilerin hem de eğitimcilerin önemle üzerinde durması gereken bir konudur. Bu konuya önem verdiğimiz oranda millet olarak geleceğe emin adımlarla yürüyebileceğiz. Öğrencilerimize milli, manevi, ahlaki değerlerimizi kazandırmak ve bu değerler hakkında öğrencilerimizde ve toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bunun için akademik başarı, değerler eğitimi ve okuma konusu çok önemli." diye konuştu.