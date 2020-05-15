Bir mahallede 27 günlük karantina sona eriyor - Son Dakika

Bir mahallede 27 günlük karantina sona eriyor

Manisa'da 19 Nisan'da karantinaya alınan ve 3 Mayıs'ta karantina süresi uzatılan Alaşehir'in Gümüşçay Mahallesinde karantina bu gece sona eriyor

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 19 Nisan'da karantinaya alınan ve 3 Mayıs'ta süresi uzatılan Gümüşçay Mahallesindeki karantina bu gece sona eriyor.

Manisa Valiliği Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesindeki karantinanın bu gece sona erdirileceğini açıkladı. Pozitif vaka çıkması sonucu 19 Nisan tarihinde 14 günlük karantinaya alınan ve 3 Mayıs tarihinde karantina süresi Alaşehir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından uzatılan Gümüşçay Mahallesinde bu gece saat 24.00 itibariyle karantina sona erecek. Mahalleye giriş çıkışlar 16 Mayıs itibariyle serbest hale gelecek.

Manisa Valliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Alaşehir İlçesine bağlı Gümüşçay Mahallesinde devam eden karantina uygulamasının, 15.05.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sonlandırılmasına karar verilmiştir." denildi.