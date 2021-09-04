Bir süredir beraber olan Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çifti ayrıldı

Şu sıralar TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat veren Berk Atan, yaz sezonunun başında fenomen Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Mutlu bir ilişkisi olan Atan, evlilik yolunda ilk adımı atarak sevgilisine evlilik teklifi etti. Ancak çiftin ilişkisi kısa sürdü.

PEŞ PEŞE AYRILIK AÇIKLAMASI YAPTILAR

Evlilik yolunda giden ilişkilerini bitirme kararı alan çiftten Selin Yağcıoğlu Instagram hesabından yayınladığı mesajında, "Berk Atan ile ilişkimizi karşılıklı konuşarak bitirmiş bulunuyoruz. Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim" ifadelerini kullandı.

Yağcıoğlu'nun paylaşımının ardın bir açıklama da oyuncu Berk Atan'dan geldi. Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan oyuncu "Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık" dedi.

YAZI BİRLİKTE GEÇİRMİŞLERDİ

Instagram'da 755 bin takipçisi bulunan Selin Yağcıoğlu, paylaşım yaparken yanlışlıkla Berk Atan'ın kendisine Instagram üzerinden yolladığı, "Aşkım hislerimi anlatıyorum sana" mesajını paylaşarak ilişkisini ele vermişti. Kısa süre sonra mesajı ifşa ettiğini fark eden Yağcıoğlu, paylaşımını kaldırmıştı ancak ekran görüntüsü sosyal medyada hızla yayılmıştı. Bu şekilde aşkları ortaya çıkan çift, yaz sezonunu birlikte geçirerek sık sık da paylaşım yapmıştı.