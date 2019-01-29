Son Dakika Haberleri: Birecik'te Dedaş Çalışanlarını Darp Eden 5 Kişi Tutuklandı

Birecik'te Dedaş Çalışanlarını Darp Eden 5 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kaçak elektrik denetimi yapan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. çalışanlarını darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

Birecik'te Dedaş Çalışanlarını Darp Eden 5 Kişi Tutuklandı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kaçak elektrik denetimi yapan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. çalışanlarını darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

Birecik ilçesinin Almaşar Mahallesi'nde kaçak elektrik denetimine çıkan DEDAŞ çalışanları A.Y. ve H.Ş.'nin içinde bulunduğu araç, mahalle sakini bir grup tarafından durduruldu. Görevlilerin kaçak elektrik denetimini yapmasını engelleyen kalabalık, iddiaya göre silahla tehdit ettikleri 2 görevliyi darp edip, cep telefonları ile bilgisayarlarına zarar verip kaçtı. Olayın ardından jandarmaya başvuran DEDAŞ görevlilerinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada 8 kişi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ferdi K., Cumali K., İsmail K., Ahmet G. ve Mehmet Ali K. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:57 Kaynak: DHA

Dicle Elektrik Dağıtım, Şanlıurfa, Birecik, Güncel
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