Birecik'te yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Birecik ilçesindeki yol çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, asfalt öncesi altyapı çalışmalarına yoğun tempo ile devam ederken, ilçe halkı yeni yatırımlarla değişime ortak oluyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçede 478 kilometre yolun bakım ve onarımı gerçekleştirdi. 32 kilometre stabilize yol, 44 kilometre mekanik yol, 6 bin 286 ton asfalt, 598 metre beton boru uygulaması yaptı.

Bu kapsamda ilçe genelinde sistemli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Birecik ilçesinde 3 ayrı noktada çalışmalarını sürdürüyor.

Birecikli muhtarlar da köy ve mahalle yollarının asfaltla buluşacak olmasından duydukları memnuniyeti belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.