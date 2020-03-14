Birincilik saman balyaları ile geldi, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor - Son Dakika

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yavu köyünde yaşayan Samet Çınar, doktorun verdiği tedaviyi abartınca saman balyaları ile yaptığı bilek güçlendirme çalışmaları ona bir çok madalya kazandırdı, şimdi Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.



Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yavu köyünde yaşayan 14 yaşındaki bilek güreşi sporcusu Samet Çınar, başarı hikayesi ve azmiyle dikkat çekti. Küçük yaşta geçirdiği kaza sonrası sağ kolunda hasar oluşan sporcu, doktorunun önerisiyle bileğini güçlendirmek için ailesine ait çiftlikte çalışmaya başladı. Doktorun verdiği tedaviyi biraz abartan genç, kısa sürede çevresinde bileği bükülemeyen birisi haline geldi. Beden eğitimi öğretmeni tarafından fark edilen Çınar, Sivas'ta düzenlenen bilek güreşi şampiyonasına sokuldu. Burada birincilik elde ederek ilk madalyasını kazandı. Nevşehir'de düzenlenen bölge şampiyonasında da birincilik elde eden Çınar, Sivas'ı Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı elde etti. Türkiye Şampiyonasında Sivas'ı temsil edecek Çınar, ailesine ait çiftlikte saman balyası taşıyarak ve çiftlikte antrenman yaparak şampiyona hazırlıklarını sürdürüyor.



Öğretmeni ona güveniyor



Yavu Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Cemal Uysal, öğrencisine güvendiğini belirterek, "Bilek güreşi müsabakaları için burada öğrenci seçimi yaparken Samet'i fark ettik. Öncelikle arkadaşları ile bilek güreşi müsabakaları yaptırdık. Çok güçlü olduğunu fark ettik. Daha sonra il şampiyonasına götürdük. Sivas'ta düzenlenen turnuva da Samet, bütün rakiplerine maç kaybetmeden kazanarak birinci oldu. Daha sonra Sivas ilini temsil etmek için Nevşehir'de yapılan grup maçlarına katıldık. 11 ilin katılımıyla gerçekleşen grup maçlarında da bütün rakiplerini yenerek orada da birinci oldu. Şimdide Balıkesir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına götüreceğiz. İnanıyorum ki orada da güzel bir derece alacağız "dedi.



Saman balyaları ile şampiyonluğa hazırlanıyor



Şampiyonaya köyünde ve ailesine ait çiftlikte yaptığı antrenmanlarla hazırlandığını belirten Samet Çınar, "Ben küçükken kolumdan bir kaza geçirdim. Doktor bana kolumdaki hücrelerin zarar gördüğünü ve bu hücreleri çalıştırmam gerektiğini söyledi. Bizimde çiftliğimiz vardı. Çiftliğimizde saman balyası attım, tuğla çektim. Daha sonra doğada koştum. Okulda bilek güreşi yaptığımda herkesi yeniyordum. Azimli bir şekilde. Sonra hocam beni keşfetti. Turnuvalara katıldım. Orada dereceye girdim. Daha sonra il birincisi oldum. Türkiye şampiyonası için çalışıyorum. Orada birinci olmayı hedefliyorum. Ülkeme en iyi dereceleri getirmek için azimli bir şekilde çalışıyorum" dedi. - SİVAS