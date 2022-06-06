Birleşik Krallık heyeti, Reyhanlı ile Cilvegözü Sınır Kapısı'nı ziyaret etti

Birleşik Krallık Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanlığı Suriye Kalkınma Direktörü Peter McDermott ve beraberindeki heyet, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler (BM) Yardım Yükleme Merkezi ile Ulusal Proje Protez Derneğini ve Cilvegözü Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Ziyaretlerinde ilk durak olarak Reyhanlı ilçesindeki BM Yardım Yükleme Merkezine giden heyet, burada çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yükleme merkezindeki ziyaretin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nı ziyaret eden heyet, Hatay Vali Yardımcısı Orhan Aktürk tarafından karşılandı.

Buradaki görüşme sonrasında Cilvegözü Sınır Kapısı ile Bab-el Hava Sınır Kapısı arasındaki ara bölgeye giden heyet, BM görevlilerinden tırların Suriye'deki yardıma muhtaç insanlara nasıl ulaştırıldığı konusunda bilgilendirildi.

"BM Suriye'ye yardım faaliyetlerine devam etmeli"

Ziyaretlerinin son durağında Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Ofisi (ECHO) ile Relief International iş birliğiyle açılan Ulusal Proje Protez Derneğine giden heyet, burada uzuvlarını kaybeden Suriyeli sığınmacıların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini yerinde inceledi.

McDermott, Ulusal Proje Protez Derneğindeki bilgilendirme sonrasında AA muhabirine, yaptıkları ziyaretler hakkında değerlendirmede bulundu.

Hatay'ı ziyaretlerindeki başlıca amacın sınır bölgesine gelerek çalışmaları yerinden gözlemlemek olduğunu belirten McDermott, "Bu sınır hattı (Cilvegözü Sınır Kapısı ile Bab-el Hava Sınır Kapısı arası), BM'nin temel insani yardım yapmakla görevli olduğu tek nokta konumunda bulunuyor. Suriye'nin kuzeybatısında yer alan yaklaşık 2 milyon insana bu yardımlar ulaşıyor. Geçen yıl 9 binden fazla tır, 200 bin tondan fazla yardımı Suriye'ye ulaştırdı." dedi.

McDermott, 10 Temmuz'da sona erecek sınır kapısını açık tutan mekanizmaya işaret etti.

Sınır hattının açık kalması gerektiğini belirten McDermott, "Buradan BM Güvenlik Konseyi'ne, bu yardım faaliyetlerinin devamı için 10 Temmuz'da sona erecek görevlendirmenin yenilenmesi gerektiği çağrısını yapıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'ye Suriyeli sığınmacılara gösterdikleri misafirperverlikten dolayı minnettarız"

McDermott, Türkiye'ye bu zamana dek yaptıkları katkılardan dolayı minnettar olduklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye ve Türk insanına Suriyeli sığınmacılara gösterdikleri misafirperverlikten dolayı minnettarız. Türkiye'nin bu sığınmacıları entegre etmesindeki başarı da takip edilmeli. Bizler de Avrupa Birliği (AB) ile birlikte bu konuda Türkiye'ye katkı sağlıyoruz. Türkiye'deki mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında 6 milyar avrodan fazla yardım taahhüdünde bulunuldu. Birleşik Krallık, bu konuda en çok katkı sağlayan ikinci bağışçı konumunda. Bizler Birleşik Krallık olarak 900 milyon avrodan fazla katkı sağladık."

McDermott, Ulusal Proje Protez Derneğindeki çalışmaların da etkileyici olduğunu kaydederek, "Burada yalnızca protez tedavisi değil, fizyoterapi ve psikolojik anlamda da mükemmel hizmet sunuluyor. Buradaki tedavi gören insanları görmek çok etkileyiciydi. Beni burada en çok etkileyen şeyse çok iyi tedavi gören bu insanların cesareti oldu." ifadelerini kullandı.