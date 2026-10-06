Birleşik Krallık\'ta plastik içeren ıslak mendiller yasaklanıyor

Birleşik Krallık'ta çevre kirliliğini azaltmak ve kanalizasyon sistemlerindeki tıkanıklıkların önüne geçmek amacıyla plastik içeren tek kullanımlık ıslak mendillerin satışı yasaklanacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte plastik içeren birçok ıslak mendil mağazalarda ve internet üzerinden satılamayacak.

LİSTEDE ÇOCUK BAKIM, MAKYAJ TEMİZLEME VE YÜZEY TEMİZLİĞİNDE KULLANILAN MENDİLLER DE VAR

Yasak yalnızca belirli temizlik ürünleriyle sınırlı olmayacak. Plastik içeren bebek ve çocuk bakım mendilleri, makyaj temizleme mendilleri, antibakteriyel el mendilleri, kişisel hijyen ürünleri, ev ve yüzey temizliğinde kullanılan mendiller ile tek kullanımlık ıslak paspas ürünleri düzenleme kapsamında yer alacak.

TARİH BELLİ OLDU: İLK YASAK GALLER’DE BAŞLIYOR

Birleşik Krallık'ı oluşturan 4 ülke arasından yeni uygulamaya ilk geçen ilk ülke Galler olacak. Plastik içeren ıslak mendillere yönelik yasak Galler'de 18 Aralık 2026'da başlayacak. Düzenleme daha sonra sırasıyla Kuzey İrlanda, İngiltere ve İskoçya'da da yürürlüğe girecek.

NEDEN YASAKLANIYOR?

Yasağın arkasındaki en önemli nedenlerden biri plastik içeren mendillerin kanalizasyon sistemlerinde oluşturduğu sorunlar. Tuvalete atılan bu ürünler, tuvalet kagıdı gibi kolay şekilde parçalanmıyor.

Kanalizasyon sisteminde yağ ve diğer atıklarla birleşen mendiller zamanla büyük yığınlar oluşturabiliyor. Bu durum boruların tıkanmasına, taşkınlara ve su kaynaklarına plastik karışmasına neden olabiliyor.

TÜM ISLAK MENDİLLER YASAKLANMAYACAK

Öte yandan düzenleme, ıslak mendillerin tamamının raflardan kaldırılması anlamına gelmiyor. Plastik içermeyen, bambu ve bitki lifleri gibi biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerden üretilen ürünlerin satışına devam edilebilecek.

Profesyonel tıbbi tedavi, endüstriyel üretim ve laboratuvar kullanımı için üretilen bazı plastik içerikli mendiller de yasaktan muaf tutulacak. Belirli sağlık ihtiyaçları bulunan kişilere eczaneler aracılığıyla bu ürünlerin sağlanmasına da izin verilecek.

Yasak öncesinde işletmelerden stoklarını gözden geçirmeleri istenirken, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra yasak kapsamındaki ürünleri satmaya devam eden işletmelere para cezası uygulanabilecek.