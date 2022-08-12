Çin'in BM Temsilcisi: Çin, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki Durum Konusunda 'Derin Kaygı Duyuyor' - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in BM Temsilcisi: Çin, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki Durum Konusunda 'Derin Kaygı Duyuyor'

12.08.2022 10:46
Çin'in BM Temsilcisi: Çin, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki Durum Konusunda 'Derin Kaygı Duyuyor'

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun Perşembe günü yaptığı açıklamayla, Çin'in Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yakın zamanda düzenlen en bombardıman konusunda "derin kaygı duyduğunu" söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun Perşembe günü yaptığı açıklamayla, Çin'in Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yakın zamanda düzenlen en bombardıman konusunda "derin kaygı duyduğunu" söyledi.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Zhang, "İlgili tarafları itidalli davranmaya, nükleer güvenlik ve emniyeti bozabilecek eylemlerden kaçınmaya ve kaza olasılığını en az indirmek üzere her türlü çabayı göstermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağustos ayı için Güvenlik Konseyi Başkanı olarak hareket eden Zhang, Perşembe günü Zaporijya Nükleer Santrali konusundaki toplantıya başkanlık yaptı.

Ülkesi adına konuşan elçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Ukrayna'nın nükleer düzenleyici kuruluşundan aldığı bilgileri aktardı ve bombardımanın nükleer güvenliğe yönelik birici dereceden bir tehdit oluşturmadığını ve radyasyon düzeyinin normal sınırlar içinde kaldığını dile getirdi.

Zhang, "Bununla birlikte bombardıman, tesisin fiziksel bütünlüğüne, emniyet ve güvenlik sistemine, güç beslemesine ve personel güvenliğine zarar vermiş, bu da uluslararası toplumda nükleer alarmı verilmesine yol açmıştır" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Uaea Başkanı Tek-Çin İlkesine Bağlılığını Teyit Etti Uaea Başkanı Tek-Çin İlkesine Bağlılığını Teyit Etti BM Genel Sekreteri Guterres'ten Zaporijya çağrısı BM Genel Sekreteri Guterres'ten Zaporijya çağrısı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Zaporijya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in BM Temsilcisi: Çin, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki Durum Konusunda 'Derin Kaygı Duyuyor' - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:25 Doğumdan sonra hamilelik kilolarını veren Özge Özpirinçci, bikinisiyle poz verdi
13:20 Çeçen lider Kadirov'dan itiraf: Çavuşoğlu ve Fidan'la gayri resmi görüşme gerçekleştirdik, Türkiye'ye davet ettiler
13:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Tarım Kredi marketlerindeki indirim, 15 Ağustos Pazartesi günü başlıyor
12:32 ORC'a göre AK Parti'nin oyları yüzde 27'ye düşerken İYİ Parti'nin oyları yüzde 22'ye yükseldi
12:29 Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki Abdullah kayboldu: Acılı baba sinir krizi geçirdi
12:24 Kılıçdaroğlu: CHP, iktidara en yakın dönemdedir
12:21 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor
12:09 Kılıçdaroğlu YSK bilgilerini nereden aldığını açıklamadı! CHP'nin düzeltme yapması sonrası İçişleri Bakanı Soylu özür bekliyor
12:29 Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 13:45:02. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in BM Temsilcisi: Çin, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki Durum Konusunda 'Derin Kaygı Duyuyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement