BM: Suriye'deki kolera salgınının yayılma riski var - Son Dakika
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BM: Suriye'deki kolera salgınının yayılma riski var

13.09.2022 14:47
BM: Suriye'deki kolera salgınının yayılma riski var

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de geçen aydan bu yana etkisini gösteren kolera salgınının giderek yayılma tehlikesi olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de geçen aydan bu yana etkisini gösteren kolera salgınının giderek yayılma tehlikesi olduğunu açıkladı.

Suriye'deki BM Mukim İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza yazılı açıklamasında, geçen ayın sonundan bu yana ülkenin Halep, Deyrizor, Rakka, Haseke ve Hama bölgelerinde etkili olan kolera salgınında son durumu değerlendirdi.

Rıza, 25 Ağustos'tan 10 Eylül'e kadar ülke genelinde, kolera mikrobunun yol açtığı 936 şiddetli ishal vakasının tespit edildiği ve en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Vakaların 676'sının Halep'te, 201'inin Deyrizor'da, 38'inin Haseke'de, 17'sinin Rakka'da görüldüğünü kaydeden Rıza, bu vakalara çoğunlukla kirli sularla sulanan tarım ürünleri ve su kaynaklarının kirliliğinin yol açtığını belirtti.

Rıza, ülkenin belirli bölgelerinde etkisini gösteren kolera salgınının "Suriye halkı ve bölge ülkeler için tehdit içerdiğine" vurgu yaparak salgının hızla yayılma tehlikesine dikkati çekti.

Bu salgının aynı zamanda Suriye genelinde su sıkıntısı bulunduğunun işareti olduğunu belirten Rıza, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) koordinasyonuyla ihtiyaç sahibi bölgelere temiz su sevkiyatı yapıldığını aktardı.

10 Eylül'de Halep'te 15 kolera vakasının doğrulanmasının ardından Beşşar Esed rejimi, kolera salgını olduğunu ilan etmişti.

Koleradan terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki yerleşimlerde 3, rejim kontrolündeki bölgelerde ise 2 can kaybı olduğu açıklanmıştı.

Kolera

"Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor.

İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM: Suriye'deki kolera salgınının yayılma riski var - Son Dakika

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