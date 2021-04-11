Bisikletleriyle Avrupa turuna çıkan Fransız çift, Beyşehir'de mola verdi - Son Dakika

Fransa'da 8 ay önce evlendikten sonra iki kişilik bisikletleriyle Avrupa turuna çıkan Fransız çift, geldikleri Türkiye'de Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Paris'te yaşayan ilkokul öğretmeni Solene (27) ile bisküvi firmasında çalışan Clement Verlet'in (28), kendileri gibi turda olan Fransız öğrenciler Adrien, Antoine ve Apolline ile de Beyşehir'de yolları kesişti.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Bisiklet Topluluğu ile Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi tarafından misafir edilen Avrupa turundaki Fransızlar, ilçe merkezindeki tarihi Eşrefoğlu Camisi'ni de ziyaret etti.

Fransız Clement Verlet, geçen yıl Ağustos ayında eşi Solene ile evlendiklerini belirterek, ardından balayında iki kişilik bisikletleriyle Avrupa ülkeleri ve Türkiye'yi gezmek için yola çıktıklarını bildirdi.

Verlet, "Hem Avrupa'yı ve Türkiye'yi gezmeyi, hem de kendimizi daha çok keşfetmeyi planladık. Şu anki dönemimiz bizim balayı dönemi ve o yüzden bir tatile çıkmayı düşündük. Balayımız çok güzel geçiyor. Buradan da Kapadokya'ya gitmeyi düşünüyoruz çünkü bu bölgeyi görmemizi çok tavsiye ettiler." dedi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da Beyşehir'in üye oldukları site sayesinde artık dünya ya da Avrupa turuna çıkan bisikletlilerin vazgeçilmez bir rotası haline geldiğini belirtti.