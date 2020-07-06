Bisikletten düşüp hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bisikletiyle ilerleyen bir kişi, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bisikletten düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Sasalı Mahallesi'ndeki Kuş Cenneti'ne seyir halinde olduğu iddia edilen Mehmet Ali Adıgüzel (62), henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bisikletten düştü. Adıgüzel'in bisikletten düştüğünü gören arkadaşı, polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Adıgüzel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mehmet Ali Adıgüzel'in kesin ölüm sebebi kaldırıldığı İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsinin ardından kesinlik kazanacak. - İZMİR