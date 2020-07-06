Bisikletten düşüp hayatını kaybetti - Son Dakika

Bisikletten düşüp hayatını kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bisikletiyle ilerleyen bir kişi, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bisikletten düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bisikletiyle ilerleyen bir kişi, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bisikletten düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı

Edinilen bilgiye göre, Sasalı Mahallesi'ndeki Kuş Cenneti'ne seyir halinde olduğu iddia edilen Mehmet Ali Adıgüzel (62), henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bisikletten düştü. Adıgüzel'in bisikletten düştüğünü gören arkadaşı, polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Adıgüzel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mehmet Ali Adıgüzel'in kesin ölüm sebebi kaldırıldığı İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsinin ardından kesinlik kazanacak. - İZMİR

Ali Adıgüzel, Sasalı, Çiğli, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 21:03 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bisikletten düşüp hayatını kaybetti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:41 Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 12:18 Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:10 Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım 09:58 Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor 09:32 Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:08 Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı 08:18 Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
00:41
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
23:51
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
23:13
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
22:32
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
19:55
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
17:55
Zanlı, 7 yıl önce öldürdüğü kuzeninin cansız bedenini babasına ait su kuyusuna atmış
17:47
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
17:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 03:36:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bisikletten düşüp hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]