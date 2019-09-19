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Bişkek Büyükelçisi Fırat'dan ziyaret

1 saat önce

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi amacıyla ülkenin Oş ve Celalabad şehirlerini ziyaret etti.

Bişkek Büyükelçisi Fırat'dan ziyaret, System.String[]

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi amacıyla ülkenin Oş ve Celalabad şehirlerini ziyaret etti.

Fırat, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından teknik ekipmanı sağlanan Oş kentindeki Meerim Çocuk Eğitim Merkezindeki Dijital Tasarım ve Robotik Eğitim sınıfını açtı.

Oş ve Celalabad bölgesinde yaşayan Ahıskalı Türklerin mensuplarıyla da bir araya gelen Fırat, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğinin merkez ofisinin yanı sıra Oş, Celalabad ve Talas şehrindeki şubelerine yine TİKA tarafından sağlanan televizyon, uydu anteni, bilgisayar ve renkli yazıcıdan oluşan malzemeleri teslim etti.

Bölgede çeşitli okullarda Türkçe eğitimi veren Büyükelçiliğin Eğitim Müşavirliğine bağlı Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezine (TTÖMER) mensup öğretmenler ile görüşen Fırat, Türkçe eğitimin de verildiği Celalabad Uluslararası Üniversitesinin (CUÜ) Rektörü Prof. Dr. Satıbaldı Omurzakov ile görüştü.

Büyükelçi Fırat, üniversitenin öğrencilerine, "Dünden Bugüne, Bugünden Yarına Türkiye-Kırgızistan İlişkileri" konulu bir sunum yaptı.

Göreve geldiği günden bu yana Çuy, Oş, Celalabad ve Narın bölgelerini ziyaret eden Fırat, 20-21 Eylül'de de ülkenin kuzeyindeki Talas bölgesine ziyarette bulunacak.

Kırgızistan, Celalabat, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:04 Kaynak: AA
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