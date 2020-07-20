BIST100 yüzde 0.05 artışla başladı, dolar 6.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftaya yüzde 0.05 artışla 118 bin 844 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.29, BIST Mali Endeks yüzde 0.13 artıda, BIST Hizmetler Endeksi de yataydı.

Bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranları, tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan (bp) artırıldı.

Merkez Bankası 'ndan yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla 17 Mart'ta açıklanan önlemler çerçevesinde; reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranlarının 500 baz puan indirildiği ve bu yolla 5.1 milyar dolar karşılığı likiditenin serbest bırakıldığı anımsatıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 10 Temmuz itibarıyla kamu bankalarının yabancı para açık pozisyonu bir önceki haftaki 8.3 milyar dolardan 9.7 milyar dolara çıktı.

Türkiye 'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 525/535 düzeyindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde ise Cuma günü son işlem yüzde 12.51 oldu.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin karşısında yeni haftaya yatay gelişmeyle başlayan dolar, iç piyasada da uzun bir süredir olduğu gibi 6.85-6.86 lira bandında başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8530 lira ve en yüksek 6.8624 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

euro en düşük 7.8177 lira ve en yüksek 7.8671 lirayı gördükten sonra, 7.86 – 7.87 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5870 lira ve en yüksek 8.6313 lirayı gördükten sonra 8.60 – 8.61 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1412 - 1.1467 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1462 düzeyindeydi.

Yatırım Finansman'ın günlük bülteninde dış piyasalarda risk iştahının dengeli olduğuna işaret edilerek, şöyle denildi:

"Henüz yeni zirveleri beklemek için erken olabilir. Piyasa zaman zaman korona endişesini borsalarda aşağı yönlü fiyatlıyor. Bunun yansımasını da içeride satış baskısı olarak izleyebiliyoruz.

"Güne negatif başlayabiliriz. Sınırlı da olsa düşüş beklenen endekste gün içi toparlanmalarda ise 119,400 direnç olarak takip edilebilir.

"Dolar/TL'de 6.87 direncini zorlamaktayız. Cuma günü TL'de sınırlı da olsa değer kaybı izledik. Son dönemde rezervlerdeki düşüşün TL üzerindeki olası baskısı 6.87'nin zorlanmasına neden oluyor.

"Dolarda ise özellikle Euro karşısında değer kaybı var fakat paritenin ana dirençleri kıramaması, küresel anlamda bir Dolar zayıflığı yaratmıyor.

"Zorunlu karşılıklardaki güncellemenin ise kur tarafına yansımasını görmesek de rezerv artan rezerv endişesi nedeniyle TL üzerinde orta uzun dönem baskı görülebilir.

"Dışarıda gündem bugün sakin. Euro Bölgesinde Mayıs ayı ödemeler dengesini takip edeceğiz. Geçen hafta Haziran ayına dair istatistikler, Mart ve Nisan'daki sert daralma sonrasında küresel ekonomilerde sıçramaya işaret ediyor. Yine de hane halkı ve şirketlerde gelecek beklentileri iyimser değil. Bu da olumlu veri akışının borsalar üzerindeki pozitif etkisini sınırlıyor.

"İçeride bugün Haziran ayı merkezi hükumet dış borç stoku var. Pandemi dönemi dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye ekonomisi üzerinde de mali cephede bozulmaya neden olmakta. Artan kamu harcamalarının etkisinde gelişen ve gelişmekte olan ülke maliyelerinde içeridekine benzer seyir izliyoruz. Şimdilik faizler üzerinde ise net bir etkisini görmedik.

"ABD borsaları geçen haftayı haftalık bazda artıda kapatırken, Cuma günü ise yatay pozitifle kapattı. Bugün baktığımızda vadeliler negatif seyrediyor. Dışarıda ılımlı hava sürse de sabah vadelilerdeki satış baskısı euro/dolar paritesinde 1.1450 - 1.1500 direnç bandına kadar yükseldik.

"ABD'de kısa vadeli faizler üzerindeki baskı Dolar'da baskıya neden olurken, parite de daha önce denediği 1.1500 direncini yeniden test edeceğe benziyor. Bu bölge aşılmadan kalıcı bir yükselişten bahsetmek zor.

"Euro Bölgesi ekonomileri salgın etkisini bertaraf etmiş değil. Şu anki yükselişin ana gerekçesini dolar bazlı takip ediyoruz."