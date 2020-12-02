BIST100 yüzde 0.11 artışla başladı, dolar 7.82 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.11 artışla 1,326.76 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.26 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.01 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.32 artıdaydı.

Doların küresel piyasalarda tüm sert para birimleri karşısında gerilemesi ve euro/dolar paritesinin 1.20 düzeyini aşmasının ardından, iç piyasada da dövizler yeni güne dünkü kapanış düzeylerine yakın başladılar.

Piyasalarda, Perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verileri izlenecek. Ayrıca Cuma günü piyasaların kapanışınan sonra Moody's'in Türkiye not güncellemesi bekleniyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8120 lira ve en yüksek 7.8477 lirayı gördükten sonra, 7.82 – 7.83 lira aralığında,euro en düşük 9.4188 lira ve en yüksek 9.4765 lirayı gördükten sonra, 9.44 – 9.45 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4789 lira ve en yüksek 10.5296 lirayı gördükten sonra 10.48 – 10.49 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20603 - 1.20839 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20839 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının güçlü geliştiğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Dünya genelinde Kasım ayına ilişkin imalat sanayi PMI yükselişini sürdürürken, finansal piyasalarda risk iştahı aşı geliştirme çalışmalarına ek olarak ABD'deki mali destek paketikonusundaki olumlu haberler ön planda yer aldı. "JP Morgan küresel imalat sanayi PMI Ekim'deki 53'den Kasım'da Ocak 2018 sonrası en yüksek seviye olan 53.7'ye çıktı. "ABD Senatosu çoğunluk lideri Mitch McConnell COVID-19 salgınının etkileriyle mücadele için 908 milyar dolar büyüklüğünde yeni bir teşvik paketi teklifinde bulunurken, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de yeni teklifini Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e sundu. "ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ekonomideki toparlanmanın beklenenden hızlıolduğunu söylerken, mali destek konusunda anlaşmanın önemine dikkat çekti. Fed'in kredi programında kullanılmayan kısmını maliye politikasına geri verileceğini söyledi. "Bu ortamda hisse senetlerinde yükselişler ön planda olurken, dolar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında değer kaybetti. Altın dolardaki zayıflama ile yükselirken, gelişmiş ekonomilerin tahvil faizleri hızlı yükseldi."Yurtiçinde ise Türk finansal varlıklar karışık bir seyir izledi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Markit tarafından yayınlanan Kasım ayı PMI ekonomik aktivitede yavaşlama sinyali verirken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) verileri şehirde Kasım ayında enflasyonun hızlı yükseldiğini ortaya koydu. "Bu ortamda döviz kurları gün içinde dalgalı bir seyir izlerken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.6 değer kaybetti. Hisse senetleri küresel eğilimlerle uyumlu yükselerek önceki günkü kayıplarını telafi etti. Tahvil piyasasında karışık seyirhakimdi."Yeni güne küresel piyasalar görece zayıf bir başlangıç yaptı. Gün içinde aşıgeliştirme çalışmaları ve salgın ile ilgili gelişmelerin yanında Kasım ayı ABD özelsektör istihdam raporu (ADP) ve Euro Bölgesi Ekim ayı üretici fiyatları ile Almanya perakende satış verileri izlenecek. "Yurtiçinde ise gündem sakin olduğundan küresel risk iştahının Türk finansal varlıkların seyrini belirleyeceği düşünülüyor."