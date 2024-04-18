JPMorgan: Bitcoin Yarılanması Sonrası Fiyat Düşebilir - Son Dakika
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Kripto Yatırım

JPMorgan: Bitcoin Yarılanması Sonrası Fiyat Düşebilir

JPMorgan: Bitcoin Yarılanması Sonrası Fiyat Düşebilir

JPMorgan, Bitcoin'in yaklaşan yarılanma etkinliği sonrasında değer kaybedebileceğini öngörüyor. Banka, aşırı alım koşulları ve yüksek açık faiz oranlarının piyasayı olumsuz etkileyeceğini belirtiyor. Ayrıca, yarılanma sonrası Bitcoin madencilik şirketlerinin çekilmesiyle hashrate ve konsolidasyonun düşeceği öngörülüyor.

18.04.2024 13:28  Güncelleme: 13:35
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Bitcoin piyasası, yaklaşan halving (yarılanma) etkinliğine odaklanmış durumda. JPMorgan, yarılanma etkinliği sonrasında Bitcoin fiyat tahmini için yeni bir rapor yayımladı. JPMorgan, aşırı alım koşullarının ve yüksek açık faiz oranlarının piyasayı olumsuz etkileyeceğini öngörüyor.

JPMorgan'ın Gözünden Bitcoin Yarılanması ve Piyasa Dinamikleri

JPMorgan, yakın tarihli bir raporunda Bitcoin'in önümüzdeki yarılanma etkinliğinin ardından değer kaybedebileceğini öne sürdü. Hazırlanan rapora göre yarılanma etkinliği, Bitcoin arzındaki artış hızını kısıtlayacak. Bankanın analizine göre şu anda Bitcoin vadeli işlemlerinde gözlenen yüksek açık faiz miktarı, piyasanın aşırı alım koşullarına işaret etmekte ve bu durum, yarılanma sonrası Bitcoin için olası bir düşüşe işaret ediyor.

JPMorgan ayrıca Bitcoin'in şu anki piyasa fiyatı olan 61.200 doların, kendi belirlediği 45.000 dolarlık volatiliteye ayarlı altın karşılaştırmasının ve yarılanma etkinliği sonrası tahmin edilen 42.000 dolarlık üretim maliyetinin üzerinde olduğunu belirtiyor. Raporda Bitcoin'in üretim maliyeti, geçmişte fiyatlar için bir alt limit oluşturduğuna dikkat çekildi.

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan analistleri, son dönemde kripto piyasasında görülen hareketliliğe rağmen, girişim sermayesi yatırımlarının hala durağan olduğuna dikkat çekti. Analistler yarılanma etkinliği sonrası, özellikle kârsız çalışan Bitcoin madencilik şirketlerinin ağdan çekilmesiyle, halka açık şirketler arasında hashrate ve konsolidasyonun ciddi oranda düşeceğini öngörüyor.

Son olarak JPMorgan'ın raporunda bazı Bitcoin madencilik firmalarının, Latin Amerika ve Afrika gibi düşük enerji maliyetlerine sahip bölgelere kayarak, kullanılmayan ekipmanları değerlendirme şansı bulabileceği belirtiliyor.

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Son Dakika Kripto Yatırım JPMorgan: Bitcoin Yarılanması Sonrası Fiyat Düşebilir - Son Dakika

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