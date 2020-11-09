Bitcoin yeniden 15,000 doların üzerinde - Son Dakika

Bitcoin yeniden 15,000 doların üzerinde

09.11.2020 08:47
Bitcoin yeniden 15,000 doların üzerinde, System.String[]

ABD başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın seçildiğinin kesinleşmesi üzerine 15,000 doların altına çekilerek 14,599 dolara kadar gerileyen Bitcoin, yeni haftanın başında yeniden 15,000 doları aşarak 15,601 doları gördü.

ABD başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın seçildiğinin kesinleşmesi üzerine 15,000 doların altına çekilerek 14,599 dolara kadar gerileyen Bitcoin, yeni haftanın başında yeniden 15,000 doları aşarak 15,601 doları gördü.

Analistlere göre, Biden'ın seçilmesinin kesinleşmesinin ardından, kripto piyasalarının ilk tepkisinin satış yönünde olması, yeni ABD Başkanı'nın kripto paralara ilişkin politikalarındaki belirsizlikten kaynaklansa da, seçim belirsizilğinin kalkmasıyla alımlar arttı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli ibirimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.42 artışla 15,360.16 dolara yükseldi ve haftalık kazanımını yüzde 12.19 düzeyine taşıdı. Bitcoin'in piyasa hacmi de 284.74 milyar dolara yükseldi.Bitcoin'e de yansıyan alımlarla son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 79'unun değeri yükselirken, ilk 10 birimden yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı.Kripto para birmilerindeki toparlanmanın etkisiyle toplam piyasa hacmi de, 442.2 milyar dolara yükseldi. Hafta sonunun düşük hacimli işlemleri nedeniyle, Cuma günü 206 milyar dolara tırmanan 24 saatlik işlem hacmi ise 97.91 milyar dolarla 100 milyar doların da altına geriledi.Toplam 7,615 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,420 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 2.42 artışla 15,360.16 dolar,2. Ethereum yüzde 2.24 artışla 448.69 dolar,3.Tether yüzde 0.04 düşüşle 1.00 dolar,4.XRP yüzde 0.19 artışla 0.25 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 4.27 artışla 266.01 dolar,6.Chainlink yüzde 3.17 artışla 12.34 dolar,7.Binance Coin yüzde 0.71 artışla 28.28 dolar, 8.Litecoin yüzde 0.54 artışla 60.06 dolar,9.Polkadot yüzde 1.85 artışla 4.34 dolar,10.Cardano yüzde 0.86 artışla 0.10 dolardan işlem görüyordu. Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, Avrupa'daki düzenlemedeki "Kara Para Aklamaya ve Terörizmin Finansmanına Karşı Mücadele (AML/CFT)" bölümü şöyle: "Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), kripto varlıklarla ilişkili olarak kara para aklamaya ve terörizm finansmanına karşı yasal önlemler alınmasını önerdiği gibi, Avrupa Bankacılık Otoritesi de(European Banking Authority, EBA) AML/CFT risklerini azaltmak suretiyle finansal sistemin dayanıklılığını artıracak aksiyonlar almayı destekliyor."Kurum, kripto varlıklarla ilgili risklerin ele alınmasında Avrupa Komisyonu'nun, FATF'ninşimdiki ve gelecekteki analiz ve önerilerini kullanması gerektiğini düşünüyor. "En son FATF tavsiyesinde, aşağıda sıralanan aktivitelerden birini yapan gerçek veya tüzel bir kişinin, ilgili ülke tarafından AML/CFT yükümlülüklerinden sorumlu tutulması yer alıyor: • Fiat para birimi ve kripto varlık arasında değiş tokuş,• farklı kripto varlıklar arasında değiş tokuş,• kripto varlıkların transferi,• kripto varlıkların veya enstrümanların kontrolünü sağlamak için gerekli olankoruma ve idare,• bir ihraççının bir kripto varlık teklifi veya satışıyla ilgili olarak finansal hizmetlerinsağlanması ve bunlara katılım." (Grafik)


Bitcoin yeniden 15,000 doların üzerinde

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Bitcoin, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin yeniden 15,000 doların üzerinde - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti Şuşa'yı işgalden kurtaran Azerbaycan, Hocavent ve Ağdem'de ilerleme kaydetti İş yeri sahibi arkadaşlık isteğini reddeden yabancı uyruklu kadını ekmek bıçağıyla sırtından bıçakladı Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen Adnan Bali, iddiaları yalanladı Arda Turan, gözyaşlarıyla röportaj verdi: Zor günler yaşadım, bu gol çok anlamlıydı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Son Dakika: ABD'deki başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var
Real Madrid deplasmanda Valencia'ya 4-1 mağlup oldu Real Madrid deplasmanda Valencia'ya 4-1 mağlup oldu         
08:33
Azerbaycanlı Profesörden Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Milli Kahraman adı verilsin Azerbaycanlı Profesörden Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Milli Kahraman adı verilsin         
07:44
Senatör Graham: Trump yenilgiyi kabul ederse bir daha Cumhuriyetçi bir başkan seçilemez Senatör Graham: Trump yenilgiyi kabul ederse bir daha Cumhuriyetçi bir başkan seçilemez         
06:11
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi İran'a yaradı! Dolarda sert düşüş yaşandı Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi İran'a yaradı! Dolarda sert düşüş yaşandı         
20:48
Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı         
18:04
Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu         
16:30
Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı         
15:37
Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar         
15:29
Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi         
15:05
Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada         
14:14
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi         
12:59
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Aliyev'in Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi         
11:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 08:56:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitcoin yeniden 15,000 doların üzerinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei