Bitcoin yeniden 15,000 doların üzerinde

ABD başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın seçildiğinin kesinleşmesi üzerine 15,000 doların altına çekilerek 14,599 dolara kadar gerileyen Bitcoin, yeni haftanın başında yeniden 15,000 doları aşarak 15,601 doları gördü.

Analistlere göre, Biden'ın seçilmesinin kesinleşmesinin ardından, kripto piyasalarının ilk tepkisinin satış yönünde olması, yeni ABD Başkanı'nın kripto paralara ilişkin politikalarındaki belirsizlikten kaynaklansa da, seçim belirsizilğinin kalkmasıyla alımlar arttı.