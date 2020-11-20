Bitexen Teknoloji İTÜRO LITE'ın ana sponsoru oldu

Robotik çalışmalar yapan öğrencileri, akademisyenleri ve endüstri temsilcilerini bir araya getirecek olan İTÜRO LITE etkinliğinin ana sponsorunun Bitexen olduğu açıklandı.

Bitexen Teknoloji A.Ş. ana sponsorluğunda İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü (OTOKON) tarafından 28-29 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan İTÜRO LITE etkinliği bu yıl online olarak gerçekleştirilecek. İTÜ ARI Teknokent'te geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye'de FinTek sektörünün şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş., etkinliği ana sponsoru oldu. Etkinliğin, robotik çalışmalar yapan öğrenciler, akademisyenler ve endüstri temsilcilerini bir araya getireceği duyuruldu. Etkinlik kapsamında robotik ve sağlık teknolojileri gibi alanlarda online seminerler, söyleşiler, paneller ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

ETKİNLİKTE NELER OLACAK?

Etkinlik kapsamında neler olacağı şu ifadelerle paylaşıldı:

"Etkinlik kapsamında NASA laboratuvarlarında ve Tesla'da çalışma geçmişi olan Dr. Oktay Arslan " Silikon Vadisi'nden Dünyaya Otonomi Devrimi"ni; İTÜ mezunu mühendis Serhat Selçuk Buçak "İTÜ'den Silikon Vadisi'ne Yükselme" sürecini; Bitexen Teknoloji A.Ş. CEO'su Yahya Tuğyan Erdem ise Bitexen Teknoloji'nin kuruluş hikayesi ve global alandaki faaliyetlerini ele alacak. Etkinlikte Bitexen Teknoloji A.Ş. Araştırma Uzmanı Agah Selim Sesli dijital varlıklardaki son durumu; Tolga Bizel Dijital Fabrikalar'ı; Yusuf Sarıgöz, Makine Öğrenmesi ve Sosyal Medya Algoritmaları'nı anlatacak. Sağlıkta Teknoloji paneline ise Nevit Dilmen, Nilüfer Köylüoğlu, Tülay Yıldırım, Melih Bulut, Yusuf Yeşil ve Volkan Uyanık katılacak."