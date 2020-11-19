Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı fidan dağıttı - Son Dakika

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı fidan dağıttı

19.11.2020 12:28
Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı fidan dağıttı, System.String[]

BİTLİS Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliği'nin ortaklaşa düzenlediği, 'Bugün fidan yarın nefes' projesi kapsamında çam fidanı dağıtımı yapıldı.

BİTLİS Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliği'nin ortaklaşa düzenlediği, 'Bugün fidan yarın nefes' projesi kapsamında çam fidanı dağıtımı yapıldı.

Fidan dağıtım törenine, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanı Aykut Gönül, Cumhuriyet Savcısı Ali Can Yabul, Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya, Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kanber Ata ve Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, Savcılık Yazı İşleri Müdürü Kadir Bayraktar İdari İşler Müdürü Ali Susam, adliye personeli ve vatandaşlar katıldı.Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda katılanlara Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan tarafından fidan hediye edildi. Program sonrası Adliye Sarayı bahçesine fidan dikildi. Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, "2019 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayesinde başlatılan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının koordinesinde tüm ülke genelinde adalet ormanları oluşturuldu. Bitlis ilimizde de yaklaşık 33 bin metrekarelik bir alanda bu ad altında bir tahsis yapıldı. Bugüne kadar Bitlis ilimizde yaklaşık 16 bin adet fidan dikimi yapılmıştır. Buradaki amacımız Adalet Ormanları dediğimiz alanlarda yeşillenmesini sağlamak, ayrıca denetimli serbestlik tedbirlerinden faydalanan hükümlülerimizin toplumsal açıdan sosyal sorumluluk bilinçlerinin artırılmasını sağlamaktır. Bu çalışmaların daha faydalı olacağını düşünüyoruz" dedi.


Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı fidan dağıttı
Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı fidan dağıttı
Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı fidan dağıttı
Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı fidan dağıttı
Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı fidan dağıttı
Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı fidan dağıttı
Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı fidan dağıttı
Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı fidan dağıttı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı fidan dağıttı - Son Dakika


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