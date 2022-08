Nemrut Kraterinde muhteşem 'tozlu' yolculuk

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaylaya inmek için Nemrut Krater Gölü'nün yolunu kullanan koyun sürüsünün zorlu ve tozlu yolculuğu seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Tatvan ilçesine bağlı köylerdeki çobanlar, binlerce koyunu ekinlere zarar vermemesi için toprak ve tozla kaplı vadiden götürmek zorunda kalıyor. Her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru sönmüş volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru 15 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor. Koyun sürülerinin tozlu yolda ilerleyişi, çoban ve koyunları zorlarken gün batımına doğru oluşan siyah, beyaz ve kızıl renkler ise seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkarıyor. Özellikle Nemrut Kraterine inmek için dik vadilerden inmek zorunda kalan koyunların inişteki mücadelesi ise zorlu yolculuğu gözler önüne seriyor. Tozu dumana katarak yolculuklarını sürdüren koyunların çıkardığı toz bulutu ise kilometrelerce devam ediyor. Yaklaşık 15 kilometre devam eden tozlu ve zorlu yolculuk ise sürünün Nemrut Kalderasına ve kaldera içinde yer alan göletlere ulaşmalarıyla son buluyor.

Nemrut Kalderasında görüntülenen tozlu yolculuk film platolarındaki sahneleri aratmazken, koyun sürülerinin tozlu yol ve vadilerden geçişiyle beraber ortaya çıkan görüntüler ise havadan görüntülendi.

Günün sadece belli saatlerinde yaşanan sahneleri fotoğraflamak isteyen Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Fotoğraf Kulübü üyesi fotoğrafçılar ise saatler süren bekleyişlerini bir birinden güzel ve özel karelerle ölümsüzleştirmiş oldu.

Daha öncesinde aynı sahnelerin yaşandığı Van Gölü kıyısında bulunan Kıyıdüzü köyünde benzer çekimler gerçekleştirdiklerini belirten BİGACEM Genel Sekreteri Hakan Okay, Nemrut Kalderasının içinde ilk defa çekim yapma imkanı bulduklarını söyledi. Nemrut Kalderasının yapısı itibariyle daha tozlu olduğu için sürülerin tozlu yolculuğunun fotoğraf karelerini daha da zenginleştirdiğini kaydeden Okay, "BİGACEM olarak 2022 yılı Nemrut Kalderasını tanıtma yılı ilan etmiştik. Bu çerçevede 2022 yılında kaldera ile ilgili ilgi çekecek konulardan oluşacak 222 haber ve etkinlik hedefini önümüze koymuştuk. Bu etkinliklerimizden biri de kalderadaki tozlu yolculuğu fotoğraflamaktı. Daha önce Van Gölü kenarında tozlu yolculuk çekimi yapmıştık. Uzun süredir bunun planlamasını yapıyorduk. Bugün de uzun zamandır planladığımız çekimi gerçekleştirme imkanı bulduk. Kavurucu sıcakta ilerleyen sürülerin vadiden geçerken çıkardıkları toz bulutunun, gün batımının kızıllığıyla bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturuyor. Fotoğrafçı arkadaşlarımızla birlikte bu değerli görüntüleri tek tek fotoğrafladık. İnşallah bu güzel karelerle kalderanın görünmeyen ve çok bilinmeyen güzelliklerini de görünür kılmış olacağız. Tek amacımız ve hedefimiz tanıtım yılı ilan ettiğimiz 2022 yılında Nemrut Kalderamızı her yönüyle tanıtmak olacaktır" diye konuştu.

(Mücahit Tarlan - Hakan Okay - İHA)