Bitlis'te AK Parti 4, Sp 1, Hdp İse 1 Belediye Kazandı
1 saat önce
BİTLİS'teki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre 6 ilçenin 4'ünde Cumhur İttifakı adayları, 1'inde Saadet Partisi (SP), 1 ilçede ise HDP kazandı.
BİTLİS'teki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre 6 ilçenin 4'ünde Cumhur İttifakı adayları, 1'inde Saadet Partisi
(SP), 1 ilçede ise HDP
kazandı.
Yoğun bir seçim kampanyasının yürütüldüğü Bitlis
'in ilçelerinde de ilginç sürprizler yaşandı. 2014 yerel seçimlerinde Güroymak
, Hizan
ve Mutki
ilçelerinde seçim kazanan HDP, şu andaki sonuçlara göre sadece Güroymak ilçesinde kazandı. Yine resmi olmayan sonuçlara göre Hizan İlçesi'nde SP, Mutki de ise AK Parti
adayı kazandı. Güroymak'ın yeni Belediye Eş Başkanları ise Hikmet Taşdemir
ve Dilek Ozan oldu.
Resmi olmayan sonuçlara göre, SP adayı Cezail Aktaş
Hizan'da oyların çoğunluğunu alırken, Cumhur İtifakı'nın AK Partili adayları Necati Gürsoy Adilcevaz
'da, Mehmet Emin Geylani Tatvan
'da, Vahdettin Barlak
Mutki'de, A. Mümtaz Çoban ise Ahlat
'da oyların çoğunluğunu alarak Belediye Başkanı seçildiler. Ahlat'da yeniden Belediye Başkanı Seçilen Çoban'a İyi Parti de destek vermişti. - Bitlis
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:02 Kaynak: DHA
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