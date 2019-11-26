Son Dakika Haberleri: Bitlis'te ele geçirilen 8 adet EYP böyle imha edildi
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Bitlis'te ele geçirilen 8 adet EYP böyle imha edildi

6 saat önce

Bitlis'te ele geçirilen 8 adet EYP böyle imha edildiBİTLİS - Bitlis'te jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda araziye gömülü vaziyette 8 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bitlis'te ele geçirilen 8 adet EYP böyle imha edildi

BİTLİS - Bitlis'te jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda araziye gömülü vaziyette 8 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Bitlis merkez ilçesi kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarına ait, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine, 25 Kasım 2019 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hamdi Arslan 2019-07 operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında, araziye gömülü vaziyette 8 adet EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Bitlis'te ele geçirilen 8 adet EYP böyle imha edildi

Jandarma, Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:34 Kaynak: İHA
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