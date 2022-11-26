Bitlis'te kar yağışı... Çok sayıda araç yolda kaldı
BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çok sayıda araç ise yolda kaldı.
Kentte dün etkili olan yağmur, bugün sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bitlis merkez, Hizan ve yüksek kesimler beyaza bürünürken, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.
Yolda mahsur kalan Mehmet Ali Akarsu adlı vatandaş, "Hizan ilçesinden Tatvan'a yolculuk yapıyorduk. Panor mevkiinde fırtınaya yakalandık. Yazlık lastik takan bütün araçlar yolda kalmıştı. Biz kışlık lastik taktığımız için yolumuza devam ettik" dedi.
Yetkililer, araç sahiplerinin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunurken, 1 Aralık'a kadar kışlık lastiklerin takılmasına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.
Yağışların aralıklarla devam edeceği bildirildi.
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