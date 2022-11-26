Kentte dün etkili olan yağmur, bugün sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bitlis merkez, Hizan ve yüksek kesimler beyaza bürünürken, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.

BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çok sayıda araç ise yolda kaldı.

Kaynak: İHA

Tragger, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bitlis'te kar yağışı... Çok sayıda araç yolda kaldı - Son Dakika

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