Bitlis'te PKK'ya ait patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te PKK'ya ait patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla Hizan ilçesi kırsalına "Yıldırım-12 Beşkaynak Şehit J. Uzm. Onb. Halil ATEŞ 2020-92" operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında bölgede yapılan aramalarda, toprağa gömülü çok sayıda kıyafet, yaşam malzemeleri, 1 şarjör, 19,5 kg tütün, 60 kalem pil, 1 panço, 1 kazma, 1 çekiç, 1 kürek, 1 balta, 1 testere, 158 kg çeşitli gıda maddesi ele geçirildi.Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler olay yerinde kontrollü bir şekilde imha edildi.



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