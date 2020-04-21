Bitlis'ten kısa kısa - Son Dakika

Bitlis'ten kısa kısa

Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar, maske takarak üzüm bağlarını kazdı.

Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar, maske takarak üzüm bağlarını kazdı. İlçede havaların ısınmasıyla bahar hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyup gerekli önlemleri alarak günlük hayata devam ediyor. Vatandaşlardan Mehmet Sıddık Çelik, arkadaşlarıyla üzüm bağını yeni sezona hazırladıklarını belirterek, "Koronavirüs nedeniyle maskelerimizi takıyoruz ve sosyal mesafeyi de koruyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üretimin durmaması için işimizin başındayız. Allah devletimize zeval vermesin." dedi. Vatandaşlar, "Evde kal Hizan, evde kal Türkiye" diyerek, sağlık çalışanlarına destek verdi. Ahlat'ta gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu Ahlat ilçesinde etkili olan sağanağın ardından çıkan gök kuşağı güzel görüntüler oluşturdu. İlçedeki vatandaşlar da cep telefonlarıyla oluşan güzel görüntünün fotoğraflarını çekti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz

BAHÇELİEVLER'DE ALIŞVERİŞ KUYRUĞU SOKAĞA TAŞTI

'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı

Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti

Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü

Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli

Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz

Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak

Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı

Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak

Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi

Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor