Bitlisli kadınlar yerli tohum üreterek kırsal kalkınmaya katkı sunacak - Son Dakika

Bitlis Belediyesinin, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) sunduğu "Kırsal Kalkınmada Kadın İstihdamının Artırılması" projesi, Sanayi Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında kabul edildi.

Belediyede gerçekleştirilen projenin imza töreninde konuşan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kadınlar için, "Kırsal Kalkınmada Kadın İstihdamının Artırılması" projesini hazırladıklarını belirtti.

Proje kapsamında yerli tohum üreten 150 kadının aynı zamanda eğitim alacağını kaydeden Tanğlay, şöyle konuştu:

"Ardından kadınlarımızın bir kısmına istihdam sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bitlis'e katabileceğimiz tüm güzelliklerde hep beraber el birliğiyle projelerimizi hayata geçireceğiz. DAP ve DAKA'ya sunduğumuz projelerimiz var. Bakanlık nezdinde inceleme aşamasındalar. Bunlardan geçen projelerimiz de olacak. Bitlis'imize hizmet etmeye devam edeceğiz. Projelerimizi tek tek hayata geçirmeye çalışacağız."

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Giray da bakanlığın yürüttüğü SOGEP kapsamında destekledikleri projenin sözleşmesini imzaladıklarını kaydetti.

Giray, "Başarılı olan proje destek almaya hak kazandı. Projenin bütçesi 1 milyon 113 liradır. Bunun 1 milyonunu DAKA olarak bakanlığımız vasıtasıyla finanse ediyoruz. Bu proje bizim için önemli. Çünkü pandemi sürecinde yerli tohum üretimi çok önem kazandı. Burada da kadın eliyle kırsal kalkınmayı hedefliyoruz. Böyle güzel bir projeyi ajansımıza sunanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Ardından Tanğlay ve Giray, projenin sözleşmesini imzaladı.

DAKA Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada da Bitlisli kadınların yerli tohum ve yöresel ürünler üreterek kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağı belirtildi.

SOGEP kapsamında, DAKA koordinasyonunda hazırlanan genç, kadın ve engellilerin istihdam edilebilirliğini, gelir düzeyinin artırılmasını ve yaşam kalitelerinin yükselmesini hedefleyen, "Kırsal Kalkınmada Kadın İstihdamının Artırılması" projesinin imzalandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal yardım alan dezavantajlı kadınları, yenilikçi bir kooperatif çatısı altında örgütleyerek mesleki eğitim ve üretime dahil edecek kırsal kalkınma merkezi kurulması amaçlanmıştır. Projenin bütçesi 1 milyon 113 bin liradır. Projeyle Bitlis'te işsiz genç kadınlara, yöresel iş gücü piyasasının ve bölge ekonomisinin ihtiyaçlarına yönelik mesleki nitelik ve iş becerileri kazandırılması sağlanarak istihdam edilebilirlikleri artırılacak ve gelir elde etmelerine destek olunacaktır. Bitlis Belediyesinin yürütücüsü olduğu projenin bir milyon lirası hibe olarak sağlanacaktır."

Açıklamada, proje kapsamında 150 kadına yerli tohum üretme ve çoğaltma, yöresel gıda ürünleri üretim, gıda paketleme, satış ve pazarlama teknikleri, online satış, e-ticaret, dijital pazarlama, girişimcilik, kooperatifçilik, hibe ve fon kaynakları eğitimleri verileceği bildirildi.

Girişimcilik eğitimleriyle kadınların girişimcilik ekosisteminde daha aktif rol alması sağlanarak psiko-sosyal destek semineri ve danışmanlık hizmetleriyle kişisel ve sosyal gelişimlerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "Projeden faydalanan kadınların, ürettikleri ürünlerin satışına yönelik online satış ve pazarlama, dijital pazarlama, markalaşma yönetimi, mikro işletme finansmanı, maliyet yönetimi, kooperatifleşme süreci ve kooperatif yönetimi eğitimleri alarak iş gücü piyasasında aktiflik kazanmaları ve kendi ürünlerini pazarlayabilme kapasitelerini geliştirmeleri hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.