Son Dakika Haberleri: "Biz Anadoluyuz Projesi"
Son Dakika Güncel Haber

"Biz Anadoluyuz Projesi"

54 dakika önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında, Samsun'dan gelen 40 öğrenciyi makamında kabul etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında, Samsun'dan gelen 40 öğrenciyi makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Baruş, İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Samsun'dan Malatya'ya gelen 40 öğrenci ve beraberlerindeki öğretmenlerle görüştü.

Öğrencilerle sohbet eden Baruş, devletin sağlamış olduğu imkanların kıymetinin çok iyi bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Bu imkanların kıymetini bilmenin çok çalışmak ve okumaktan geçtiğini belirten Baruş, şunları kaydetti:

"Okumayan bilmez, başkalarının düşüncelerini öğrenmeyen ilerleyemez. Onun için kendi aranızda mutlaka okuduklarınızı değerlendirin, konuşun. Konuştukça aranızdaki kardeşliğin, samimiyetin arttığını göreceksiniz. Okumak, derslerinize çalışmak, iyi birer meslek sahibi olmak ve sevdiğiniz alanda, merakınızın olduğu alanda daima ilerlemeyi amaç edinmek gayeniz olmalı. İkincisi çok iyi bir insan olmalısınız, örnek birer kişilik olmalısınız. Sizi gösterdikleri zaman sizin kişiliğinizle gerçek bir vatan evladının, Türk gencinin nasıl olması gerektiğini görmeli herkes."

Baruş, konuşmasının ardından öğrencilere kitap hediye etti.

Malatya Valisi, Emine Erdoğan, Malatya, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korganspor, bir çuval fındık karşılığında 2 transfer yaptı!
12 yaşındaki öğrenci, öğretmenine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Çorlu tren faciasında oğlunu kaybeden anne Gülben Ergen'e seslendi: Oğlum ile oğlunuz aynı takımda top oynuyordu. Bir gün aradınız mı? SU-35'in antrenman uçuşu nefesleri kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 19:04:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Biz Anadoluyuz Projesi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]