Malatya Valisi Aydın Baruş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında, Samsun'dan gelen 40 öğrenciyi makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Baruş, İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Samsun'dan Malatya'ya gelen 40 öğrenci ve beraberlerindeki öğretmenlerle görüştü.

Öğrencilerle sohbet eden Baruş, devletin sağlamış olduğu imkanların kıymetinin çok iyi bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Bu imkanların kıymetini bilmenin çok çalışmak ve okumaktan geçtiğini belirten Baruş, şunları kaydetti:

"Okumayan bilmez, başkalarının düşüncelerini öğrenmeyen ilerleyemez. Onun için kendi aranızda mutlaka okuduklarınızı değerlendirin, konuşun. Konuştukça aranızdaki kardeşliğin, samimiyetin arttığını göreceksiniz. Okumak, derslerinize çalışmak, iyi birer meslek sahibi olmak ve sevdiğiniz alanda, merakınızın olduğu alanda daima ilerlemeyi amaç edinmek gayeniz olmalı. İkincisi çok iyi bir insan olmalısınız, örnek birer kişilik olmalısınız. Sizi gösterdikleri zaman sizin kişiliğinizle gerçek bir vatan evladının, Türk gencinin nasıl olması gerektiğini görmeli herkes."

Baruş, konuşmasının ardından öğrencilere kitap hediye etti.