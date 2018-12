Başlıkta 5 saat dedik ama Black Mirror 'ın bu bölümünün asıl olayı saat uzunluğu değil. Bölüm interaktif yani sizin seçimlerinize göre ilerliyor.Bu da demek ki siz dizinin bu bölümünün uzunluğu konusunda söz sahibisiniz. Daha önce böyle bir dizi izlemeyenler için güzel bir deneyim olacak. Bölümün konusu: 1984 yılında genç bir programcı, kapsamlı bir fantastik romanı video oyun olarak uyarlarken gerçekliği sorgulamaya başlar ve çok geçmeden kendini akıl almaz bir mücadelenin içinde bulur.FRAGMAN:Black Mirror: BandersnatchNetflix, beşinci sezonu heyecanla beklenen Emmy-ödüllü dizisi Black Mirror'un yayın tarihini yeni sezondan yepyeni bir fragman ile duyurdu! Black Mirror 28 Aralık 2018, Cuma günü tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix'te gösterime girecek.Black Mirror HakkındaBlack Mirror, modern dünyaya karşı toplu huzursuzluğumuzu ele alırken, her bir bağımsız bölüm modern teknoloji paranoyasına değinen iğneleyici ve sürükleyici hikayeler anlatıyor. Teknoloji tüm hayatımızı değiştirdi; her evdeki, her masadaki, her eldeki plazma ekranlar, monitörler, akıllı telefonlar 21. yüzyıldaki varlığımızı bize geri yansıtan birer karanlık aynaya dönüştüler. Dizi Charlie Brooker tarafından yaratıldı ve yazıldı, dizinin baş yapımcılığını ise Brooker ve Annabel Jones üstlendi.