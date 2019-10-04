"Blue Panda" yelkenlisi İzmir Körfezi'nde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) "Blue Panda" yelkenlisinde "Plastik Atıksız Şehirler Ağı" protokolünü imzaladı.

Denizlerdeki plastik kirliliğine dikkati çekmek için Fransa'dan yola çıkan Blue Panda yelkenlisi, İstanbul'dan sonra İzmir'e uğradı ve Konak Pier bölgesinde demirledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Blue Panda" önünde yaptığı konuşmada, daha iyi korunan dünya hedefiyle yola çıkan yelkenliye ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Denizlerdeki plastik kirliliğinin binlerce canlıyı tehdit ettiğini ifade eden Soyer, "Kirlilik bizler için de büyük tehdit oluşturuyor. Doğadaki tüm varlıkların geleceğini yok ediyor." dedi.

Soyer, denizlerdeki plastik kirliliğini önleme konusunda öncülük etmek amacıyla Plastik Atıksız Şehirler Ağı'na katılma kararı aldıklarını belirtti.

WWF- Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar da şehirleri, büyüyen plastik atık yükünden kurtarmak için yapılan küresel mücadelede öncü rol oynayan İzmir ile ortaklık içinde bulunmaktan heyecan duyduklarını ifade etti.

İzmir'in, plastik kirlilik içermeyen bir yaşam alanı olmasını sağlamakla kalmayarak, başka yerleşim birimleri için de ilham kaynağı olmasını isteyen Bayar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, denizlerdeki plastik çöplerin yaklaşık yüzde 80'i kara kaynaklı bunların da büyük kısmı kentsel alanlardan akarsular yoluyla denizlere taşınıyor. Şehirlerin, 2050 yılına kadar küresel nüfusun üçte ikisini barındıracak şekilde büyüyeceği düşünülürse, İzmir gibi şehirler, bu tür akıllı çözümlerin benimsemeye devam etmelidir. Bu da plastiği hem kaynak hem de atık olarak azaltma ve daha iyi yönetme anlamına gelir."

Daha sonra Tunç Soyer ile Uğur Bayar, Blue Panda'da Plastik Atıksız Şehirler Ağı protokolüne imza attı.

Protokol, belediyenin, 2025 ile 2030 yılları arasındaki bir tarihe kadar şehrin plastik atıklarının doğaya karışmayacağını taahhüt etmesini içeriyor.

Yelkenli, İzmir'in Konak ilçesinin ardından Antalya'nın Kaş ilçesine doğru yola çıkacak.