BM'den insani krizin derinleştiği Sahel bölgesi "kırılma noktasında" uyarısı - Son Dakika

BM'den insani krizin derinleştiği Sahel bölgesi "kırılma noktasında" uyarısı

20.10.2020 23:17
BM'den insani krizin derinleştiği Sahel bölgesi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mali, Burkina Faso ve Nijer'in bulunduğu Sahel bölgesinde insani ihtiyaçların rekor seviyelere ulaştığı ve bölgenin kırılma noktasında olduğu uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mali, Burkina Faso ve Nijer'in bulunduğu Sahel bölgesinde insani ihtiyaçların rekor seviyelere ulaştığı ve bölgenin kırılma noktasında olduğu uyarısında bulundu.

BM, Almanya, Danimarka ve Avrupa Birliği (AB) tarafından düzenlenen Sahel Konferansı'nda konuşan Guterres, Sahel'de güvenlik durumunun son derece kötüye gittiğine ve günlük hayatı ciddi şekilde etkilediğine dikkati çekti.

Şiddetin arttığı ve yerinden edilmelerin 2 yıldan az bir sürede 20 katına çıktığını belirten Guterres, açlık riskiyle karşı karşıya olan ailelerinin sayısının ise 3 kat arttığını ifade etti.

Mali, Burkina Faso ve Nijer'in bulunduğu Sahel bölgesinde insani ihtiyaçların rekor seviyelere ulaştığı ve bölgenin kırılma noktasında olduğu uyarısında bulunan Guterres, Sahel bölgesine acil insani yardım için 2,4 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Sahel'de önlenebilir bir felaketin yaklaştığı ve büyümesi durumunda bölgedeki diğer ülkelere de sıçrayabileceği uyarısı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Sahel'de 16 milyondan fazla kişinin açlık riskiyle karşı karşı olduğuna dikkati çekerek, Sahel'deki insani programların yüzde 60'nın finanse edilmediğini kaydetti.

Sahel'e 1,7 milyar dolar yardım taahhüdü yapıldı

Toplantıda dünyanın en büyük insani krizlerinden birine dönüşme riski olan Sahel bölgesi için 1,7 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu.

24 ülkenin yardım taahhüdü yaptığı konferansta, İsviçre 464,1 milyon dolar, ABD, 274,8 milyon dolar, Danimarka 183,1 milyon dolar yardım sözü verdi.

BM, söz konusu üç ülkeye acil yardım için bu yıl 1,4 milyar dolara, 2021'deki insani ihtiyaçların karşılanabilmesi için ise 1,56 milyar dolara gereksinim duyuyor.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Burkina, Nijer, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den insani krizin derinleştiği Sahel bölgesi 'kırılma noktasında' uyarısı - Son Dakika

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