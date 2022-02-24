BM'den, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri müdahalesine derhal son verilsin" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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BM'den, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri müdahalesine derhal son verilsin" çağrısı Açıklaması

24.02.2022 19:13
BM'den, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri müdahalesine derhal son verilsin" çağrısı Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri müdahalesine derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri müdahalesine derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki sivillerin bugün ağır bombardıman sesleriyle uyandığını ve evlerinden kaçtıklarını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyondan derin endişe duyduğunu vurgulayan Bachelet, "Bu askeri eylem, uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor ve sayısız sivilin hayatını riske atıyor. Derhal durdurulmalıdır." çağrısında bulundu.

Bachelet, uluslararası anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözmek için tüm makul önlemleri almayan devletlerin, yaşam hakkını koruma yükümlülüklerini yerine getirmekte yetersiz kaldığının altını çizdi.

Ukrayna'da başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk ve Mariupol dahil olmak üzere büyük kentlerin yakınlarında askeri saldırılar olduğuna dair raporlar olduğunu aktaran Bachelet, "Sivil nüfusun korunması öncelik olmalıdır. Ne pahasına olursa olsun, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde patlayıcı silahların kullanılmasından kaçınılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bachelet, uluslararası insan hakları hukukuna ve 1949 tarihli dört Cenevre Sözleşmesi ile birlikte 1977 tarihli iki ek protokolüne tam saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları İzleme Misyonu'nun Ukrayna'da kalmaya devam edeceği ve durumu yakından izleyip rapor sunmaya devam edeceği bilgisini paylaşan Bachelet, siviller ve sivil unsurları korumak için tüm önlemlerin alınmasını istedi.

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Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri müdahalesine derhal son verilsin' çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM'den, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri müdahalesine derhal son verilsin" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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