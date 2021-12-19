BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan için 2022 seçimlerinin "kilit rol oynadığını" söyledi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BM) Antonio Guterres, resmi ziyaret için geldiği Lübnan'da, ülkede 2022'de yapılacak seçimlerin kilit rol oynadığını ve yüksek katılım gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Guterres, başkent Beyrut'taki temasları kapsamında Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Baabda Sarayı'nda bir araya geldi.

Avn ile daha sonra ortak basın toplantısında konuşan Guterres, bir kez daha Lübnan'da olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı'na, BM'nin Lübnan halkı ile dayanışma içerisinde olduğunu belirten mesaj ile geldiğimi söyledim." ifadesini kullandı.