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BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan için 2022 seçimlerinin "kilit rol oynadığını" söyledi - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan için 2022 seçimlerinin "kilit rol oynadığını" söyledi

19.12.2021 21:07

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BM) Antonio Guterres, resmi ziyaret için geldiği Lübnan'da, ülkede 2022'de yapılacak seçimlerin kilit rol oynadığını ve yüksek katılım gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BM) Antonio Guterres, resmi ziyaret için geldiği Lübnan'da, ülkede 2022'de yapılacak seçimlerin kilit rol oynadığını ve yüksek katılım gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Guterres, başkent Beyrut'taki temasları kapsamında Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Baabda Sarayı'nda bir araya geldi.

Avn ile daha sonra ortak basın toplantısında konuşan Guterres, bir kez daha Lübnan'da olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı'na, BM'nin Lübnan halkı ile dayanışma içerisinde olduğunu belirten mesaj ile geldiğimi söyledim." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan için 2022 seçimlerinin kilit rol oynadığını söyledi
BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan için 2022 seçimlerinin kilit rol oynadığını söyledi
BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan için 2022 seçimlerinin kilit rol oynadığını söyledi
BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan için 2022 seçimlerinin kilit rol oynadığını söyledi
BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan için 2022 seçimlerinin kilit rol oynadığını söyledi
BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan için 2022 seçimlerinin kilit rol oynadığını söyledi
BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan için 2022 seçimlerinin kilit rol oynadığını söyledi
BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan için 2022 seçimlerinin kilit rol oynadığını söyledi
BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan için 2022 seçimlerinin kilit rol oynadığını söyledi

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, cumhurbaşkanı, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan için 2022 seçimlerinin 'kilit rol oynadığını' söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan için 2022 seçimlerinin "kilit rol oynadığını" söyledi - Son Dakika
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