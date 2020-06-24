BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kovid-19 salgınında uluslararası koordinasyon eksikliği eleştirisi - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kovid-19 salgınında uluslararası koordinasyon eksikliği eleştirisi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede uluslararası koordinasyon eksikliğini eleştirerek, tedavi, test mekanizmaları ve aşı konusunda birlikte çalışılması halinde salgının üstesinden gelinebileceğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede uluslararası koordinasyon eksikliğini eleştirerek, tedavi, test mekanizmaları ve aşı konusunda birlikte çalışılması halinde salgının üstesinden gelinebileceğini söyledi.

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Guterres, Associated Press ajansıyla yaptığı söyleşide, Kovid-19 ile mücadelede küresel koordinasyonunun kilit öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ülkelerin bu mücadelede tek başına hareket ederek "kontrolden çıkan bir durum yarattıklarını" anlaması gerektiğini ifade eden Guterres, "Elbette şu anda uluslararası koordinasyon eksikliği nedeniyle hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Umarım gelecek nesiller işleri değiştirebilir." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri, tedavi, test mekanizmaları ve aşı konusunda birlikte çalışılması halinde salgının üstesinden gelinebileceğini, iş kayıpları, artan şiddet ve insan hakları ihlalleri dahil Kovid-19'un yansıması olan siyasi, ekonomik ve sosyal meselelerin koordinasyonunun da salgınının etkisini azaltmaya yardımcı olacağını kaydetti.

Yemen'de taraflara baskıyı artırma çağrısı

Guterres, söyleşide ayrıca Yemen'de çatışan taraflara ateşkes için daha fazla baskı yapılması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri, Yemen halkının "son derece acı çektiğini" ve Kovid-19 salgınının durumu daha da kötüleştirdiğini belirterek, BM'nin "havaalanlarının, limanların kullanımı, maaşların ödenmesi ve aynı zamanda siyasi sürecin başlatılmasıyla bağlantılı güven inşa edici önlemleri" teşvik ettiğini söyledi. Antonio Guterres, "Çatışmanın taraflarına ve tüm ilgili aktörlere, bu bağlamda yaptığımız yoğun müzakerelerden olumlu sonuç alınmasının temin edilmesi için tüm baskıyı yapmalıyız." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de devam eden çatışmalara dikkati çekerek, taraflara şiddeti ve savaşı durdurma çağrısında bulunmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Associated Press, Antonio Guterres, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kovid-19 salgınında uluslararası koordinasyon eksikliği eleştirisi - Son Dakika

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