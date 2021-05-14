BM Genel Sekteri, Gazze çağrısında bulundu: Düşmanlıklar derhal durdurulmalı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğini duyurdu. Daha sonra ordu sözcüsünün bu açıklamayı teyit etmemesi, operasyonun karadan değil havadan devam ettiği şeklinde yorumlanmasına neden oldu.

"DÜŞMANLIKLARIN DURDURULMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

İsrail'in Gazze'yi gece boyunca bombalaması ve harekat açıklamasına ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten tepki geldi. Açıklamada, "Bayram ruhuna saygı duyduğum için, Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Zaten çok fazla masum sivil öldü. Bu çatışma, ancak tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırabilir" ifadelerine yer verildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

VEFAT EDENLERİN SAYISI 109'A YÜKSELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. İsrail'in saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana 28'i çocuk, 15' kadın olmak üzere ölenlerin sayısının 109'a, yaralı sayısının da 621'e yükseldiği kaydedildi.