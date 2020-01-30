BM insan hakları uzmanlarından Türkiye ve İrlanda'ya

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, eski İrlanda ordusu mensubu DEAŞ'lı Lisa Smith ve Suriye'de doğan iki yaşındaki kızının güvenli şekilde İrlanda'ya gönderilmesinden dolayı Türkiye-İrlanda iş birliğine övgüde bulundu.

BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala D. Ni Aolain, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve BM İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer'in aralarında bulunduğu pek çok BM uzmanı ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, İrlanda vatandaşı Smith'in, Suriye'de Rakka vilayetinin kuzeyindeki Ayn İssa beldesindeki yerinden edilmiş kişilerin kampında tutulduğu, bundan birkaç yıl öncesinde de BM terör listesinde bulunan DEAŞ üyesi biriyle evlendiği belirtilerek, "Türkiye ve İrlanda arasındaki yakın iş birliği (Smith'in) güvenli bir şekilde ülkesine geri dönüşünü sağladı. Her iki devlet de Smith ve kızının insan haklarının tam olarak korunmasını sağlama adına yükümlüklerini yerine getirdi." ifadesi kullanıldı.

Her iki ülkenin prosedürlerin hızlandırılması ve Smith ile kızının güvenliği için sürdürdükleri iletişimin memnuniyetle karşılandığı vurgulanan açıklamada, diğer devletlerin de kendi vatandaşlarının Suriye ve Irak'tan "güvenli ve insan hakları ile uyumlu bir şekilde" geri dönmesini sağlamak için Türkiye ve İrlanda arasındaki iş birliğini ve modeli dikkate alması tavsiyesinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı ve başbakana eşlik ediyordu

Eski İrlanda ordusu mensubu DEAŞ'lı Lisa Smith, aralık ayı başında Türkiye'den sınır dışı edilmişti.

İrlanda basınına göre, Smith ilk sorgusunda şiddete karışmadığını ve DEAŞ üyesi kocasının 2018'de öldüğünü söylemişti.

Bir dönem eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson ile eski Başbakan Bertie Ahern'e gezilerinde ordu mensubu olarak eşlik eden Smith, 2015'te Müslüman olduktan sonra Suriye'ye gitmişti.