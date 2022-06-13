BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, ikinci dönem için aday olmayacak - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, ikinci dönem için aday olmayacak

13.06.2022 14:50
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, ikinci dönem için aday olmayacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 1 Eylül 2018'den bu yana sürdürdüğü görevinde yeniden aday olmayacağını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 1 Eylül 2018'den bu yana sürdürdüğü görevinde yeniden aday olmayacağını bildirdi.

Görev süresi ağustosta sona erecek Bachelet, BM İnsan Hakları Konseyinin 50'nci oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, "Yüksek Komiser olarak görev sürem sona ererken, bu Konseyin dönüm noktası olan 50'nci oturum, brifing yaptığım son oturum olacak." dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bachelet'in 2 ay önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yeniden aday olmayı düşünmediğini "işaret ettiğini", bugün de kararın resmileştiğini söyledi.

Böylelikle Bachelet'in ikinci 4 yıllık dönem için aday olmayacağı kesinleşti.

Uzun yıllardır beklenen Çin ziyaretini, 23-28 Mayıs'ta gerçekleştiren Bachelet, ziyaret sonrası yaptığı basın toplantısındaki açıklamaları nedeniyle başta ABD olmak üzere uluslararası medyada yoğun eleştirilere maruz kalmış, istifa edeceği söylentileri çıkmıştı.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, Bachelet'in, Çin ziyaretinin ardından yaptığı açıklamalara tepki göstererek, Uygurlar ve Tibet hakkındaki paragrafların "gerçeküstü" olduğunu ve "nutkunun tutulduğunu" belirtmişti.

Bachelet, Guterres'in aday olarak seçmesiyle Ürdün Prensi Zeyd Raad El Hüseyin'in yerine göreve başlamıştı.

Çocuk doktorluğundan siyasete atılan Bachelet, 2006-2010 ile 2014-2018'de iki dönem Şili Devlet Başkanı olarak görev yapmıştı.

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BM İnsan Hakları Konseyinin 50'nci oturumu başladı BM İnsan Hakları Konseyinin 50'nci oturumu başladı Libya Tezkeresi TBMM'de Libya Tezkeresi TBMM'de
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, ikinci dönem için aday olmayacak - Son Dakika

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